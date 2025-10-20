Non accennano a placarsi le chiacchiere su Gianmarco Steri e Martina De Ioannon, soprattutto dopo che Ciro Solimeno ha confermato che i due si sarebbero baciati quando diversi fan li hanno visti insieme nel negozio di lui a Roma. Una ragazza che ha chiesto di rimanere anonima, però, ha segnalato a Il mondo della tv che l'ex tronista di Uomini e donne le scriverebbe e la cercherebbe nonostante il riavvicinamento con la 28enne dell'ultimo periodo.

La conferma di Ciro

Martina e Gianmarco si stanno frequentando, o almeno questo è quello che ha raccontato Ciro in un'intervista che ha rilasciato a Lorenzo Pugnaloni il 19 ottobre scorso.

L'ex corteggiatore di Uomini e donne ha detto che sarebbe stata la 28enne a parlargli dei baci che si sarebbe scambiata con Steri la sera in cui alcuni passanti li hanno visti nel negozio di lui e in macchina.

Il barbiere è in silenzio da settimane, ma sul web si continua a parlare di lui anche per come si comporterebbe lontano da occhi indiscreti.

Una ragazza che ha chiesto di restare anonima, infatti, ha raccontato che Gianmarco le avrebbe scritto sia prima che dopo la sua esperienza nel dating-show, e che non avrebbe smesso neppure da quando si è riavvicinato a Martina.

Gianmarco prima e dopo il programma

La persona che sostiene di essere in contatto con Gianmarco da prima dell'inizio del suo corteggiamento a Martina in tv, avrebbe assistito anche all'incontro in discoteca tra i due ex tronisti di Uomini e donne.

"Ho frequentato Gianmarco per un po', e lui mi disse che aveva fatto il provino per U&D per la visibilità che gli avrebbe dato. Quella sera ci salutiamo, e poi vedo Martina agitata. Si guardavano da lontano, poi lei si è avvicinata al suo tavolo", ha raccontato l'autrice della segnalazione che sta circolando sul web il 20 ottobre.

"Lui mi scrive e mi cerca, l'ha fatto anche dopo quella sera in cui ha rivisto Martina. Perché lo fa se vuole lei? Non capisco, ma mi dispiace molto sia per Ciro che per Cristina", ha concluso la giovane che ha preferito non palesare la sua identità.

ogni giorno una nuova informazione non si viveva tutto ciò da anni pic.twitter.com/lBb3T4VH1e — letteralmente alla frutta (@_allafrutta) October 20, 2025

Il parere dei fan su X

Quest'ultima segnalazione su Gianmarco non ha fatto altro che alimentare il chiacchiericcio sugli ex tronisti di Uomini e donne che, dopo aver lasciato Cristina e Ciro, si sono riavvicinati.

"Ogni giorno c'è una nuova informazione, non si viveva tutto ciò da anni", "Praticamente quella sera mancavamo solo noi e Cristina", "Sapevo che sarebbe uscita fuori una frequentazione di lui, povera Cristina", "Sempre più sconvolta, Gianmarco è il peggiore di tutti", "Ci ha fregato con la storia del bravo ragazzo, ma lui è come Martina", "A questi due interessano solo i follower", si legge su X in queste ore.