La trama della nuova puntata di Tradimento prevista venerdì 24 ottobre in prima visione su Canale 5 raccontano che Oltan si sposerà con Ipek per tenere fede ad un patto stipulato con Sezai. Guzide (Vahide Percin), invece, informerà tutti i membri della sua famiglia che Dundar non è il suo vero figlio.

Oltan sposa Ipek per sdebitarsi con Sezai

Sezai metterà in chiaro la sua posizione con Oltan dopo aver scoperto che Ipek è incinta. L'imprenditore informerà la giovane di aver intenzione di sposarla solo per sdebitarsi con l'avvocato ma che non l'amerà mai.

Mualla, invece, caccerà Ilknur, che le aveva chiesto umilmente perdono mentre Azra andrà a trovare Selin, alla quale rivelerà che Ipek aveva spinto Serra giù dalle scale.

Yesim, intanto, si recherà a scuola di Oyku per poterla riabbracciare. La bambina comprenderà che Tarik le ha detto una bugia sulla madre poiché non è partita per l'Australia come le aveva fatto credere. Allo stesso tempo, Yesim raggiungerà il marito per proporgli il divorzio dove lei si impegnerà a non chiedergli un soldo in cambio dell'affidamento di Oyku.

Guzide non è la madre di Dundar

Dagli spoiler di Tradimento si evince che Neva consiglierà a Ipek un modo per riconquistare il cuore di Oltan. Il piano non andrà per verso sperato poiché il matrimonio tra la giovane e il marito durerà pochissimo.

Kadriye, intanto, prenderà alloggio a villa Decleli per il disappunto di Mualla. Quest'ultima perdonerà Ilknur, affidandole il compito di spiare le mosse di Kadriye. Allo stesso tempo, la madre di Kahraman cercherà di fare amicizia con Ilknur e Oznur. Mualla apparirà sempre più irritata dal comportamento di Kadriye.

Infine Guzide comunicherà a Tarik e ai figli che Dundar non è il suo vero figlio. Oylum si sentirà spaesata, non sapendo più chi sia la sua vera famiglia.

Kahraman ha festeggiato il compleanno insieme a Kadriye a casa di Mulla

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Tradimento andate in onda ad ottobre su Canale 5, Umit ha scoperto che Yesim ha incontrato Dundar ed ha avvertito Tarik.

Allo stesso tempo, l'avvocato ha chiesto a sua moglie di mandare via Ilknur da casa loro. Yesim si è rifiutata, chiedendo a Tarik una grande quantità di denaro per rilevare un ristorante con Umit.

Kahraman Decleli, invece, ha festeggiato il compleanno insieme a Kadriye a casa di Mualla. Guzide, Ozan e Zeynep, intanto, hanno avuto una discussione sulle affermazioni fatte dall'ostetrica che avrebbe aiuto Dundar a venire al mondo. Secondo la dottoressa, il politico non sarebbe il figlio di Guzide.

Infine Oltan ha lasciato a Sezai la decisione di scegliere la sorte di Ipek e del bambino che attende.