Le trame delle puntate de La Promessa, in onda nei prossimi mesi su Rete 4, rivelano che Romulo prenderà un'importante decisione riguardante il suo futuro lavorativo: andrà in pensione non prima di essere diventato il marito di Emilia nel corso di una cerimonia celebrata nel cortile della tenuta dei Lujan.

Romulo decide di andare in pensione

Romulo prenderà la scelta più difficile della sua vita: andare in pensione. Crederà che sia arrivato il momento di terminare la sua carriera come maggiordomo de La Promessa e sarà intenzionato a lasciare la tenuta dei marchesi non da solo, ma insieme all'amore della sua vita: Emilia.

Tutto lo staff prenderà con gioia la decisione di Romulo, anche se mostrerà un po' di malinconia per non averlo tra i corridoi della tenuta. Alonso cercherà di convincerlo a rimanere alla tenuta, ma tutti i suoi sforzi si riveleranno inutili. Romulo preferirà vivere il tempo che gli resta in riva al mare. Nonostante questo, Alonso domanderà a Romulo di eseguirgli un ultimo ordine: sposare Emilia.

Romulo sposa Emilia nel cortile de La Promessa

Per via di circostanze non dipendenti dalla coppia, causate in particolare da Petra, alcuni membri della servitù non potranno presenziare alle nozze perché impegnati nei loro doveri a palazzo. Romulo ed Emilia non accetteranno quella rinuncia e decideranno comunque di celebrare l’unione con i colleghi.

Tutti si riuniranno nel cortile di La Promessa per assistere al matrimonio. In questa circostanza, il maggiordomo dedicherà delle sentite parole all'infermiera: "Grazie a te, ho ricordato a cosa serviamo in questa vita. Amare e arrendersi all’altro è l’unico modo per riempire l’anima. Spero che il nostro amore duri per sempre”. L'uomo rivolgerà delle dolci parole anche ai membri dello staff, ai quali consiglierà di godersi ogni momento perché la vita non aspetta.

Angela ha capito che Curro prova ancora dei sentimenti per Martina

Nelle ultime puntate de La Promessa, andate in onda a fine ottobre su Rete 4, Angela si è resa conto che Curro (Xavi Lock) prova ancora un interesse per Martina Lujan nel corso della festa dai Ballester a cui hanno partecipato.

La ragazza ha presagito che la convivenza dei tre sotto lo stesso tetto avrebbe portato a diverse tensioni.

Catalina Lujan (Carmen Asecas), intanto, è stata costretta a rimanere a letto a causa di una gravidanza gemellare difficile. La marchesina è stata accudita amorevolmente da Anna, la quale ha confidato a Leocadia di non aver intenzione di abbandonare la tenuta, decisa a scoprire l’identità di suo padre.

Pia Arcos ha indagato su Teresa e Vera dopo aver capito che stanno nascondendo qualcosa.