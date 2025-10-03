In queste ore nella casa del Grande Fratello ci sono stati attimi di panico, e tutto è nato da un movimento inaspettato di Giulio. Come dimostrano i video che stanno circolando sui social il 3 ottobre, il dentista si è avvicinato a Benedetta mentre lei aveva in mano una sigaretta accesa, che gli è finita nell'occhio. Anche se la regia ha cercato di censurare le immagini in diretta, si è saputo che il concorrente avrebbe già visto un medico e starebbe ricevendo tutte le cure del caso.

Attimi di panico in giardino

Nelle ultime ore tra Giulio e Benedetta c'è stato un piccolo allontanamento, ed è stato il ragazzo il primo a fare un passo indietro a fronte dei dubbi che ha cominciato a nutrire nei confronti della compagna d'avventura.

Nel pomeriggio, inoltre, è successa una cosa che potrebbe mettere la parola "fine" su questa conoscenza appena cominciata.

Come mostrano alcuni video che stanno circolando sui social, la salumiera ha messo una sigaretta nell'occhio del dentista per errore: la concorrente del Grande Fratello, infatti, non si è accorta che il coinquilino si stava avvicinando a lei e per sbaglio gli ha spento la sigaretta in un occhio.

"Ma sei scema? Nell'occhio è andata, sei scema?", ha detto più volte il giovane prima di lasciare il giardino con le mani sul viso.

"Non l'ho fatta apposta", ha risposto Benedetta tra una risata e l'altra.

la prosciuttaia ha spento la sigaretta nell’occhio al dentista SERVITO 💜#GrandeFratello pic.twitter.com/H86pTULKql — 𝒇𝒓𝒂🐺 (@sonoinsolente) October 3, 2025

Il parere degli spettatori

Stando a quello che riporta Biccy in queste ore, Giulio si sarebbe recato subito in confessionale e gli autori del Grande Fratello gli avrebbero fatto incontrare un medico per verificare le condizioni del suo occhio dopo il contatto con la sigaretta accesa.

Nelle prossime ore dovrebbero trapelare ulteriori informazioni sul dentista e sulle eventuali conseguenze dell'incidente nel quale è incappato all'interno della casa.

"La salumiera ha spento una sigaretta nell'occhio del dentista, ha servito", "Ma ha fatto tutto da solo, lei era ferma", "Lei avrà pure sbagliato, ma lui è un finto di prima categoria", "Quindi stanno censurando in continuazione per questa storia della sigaretta?", si legge su X.

L'interesse improvviso per Anita

L'altra sera i fan del Grande Fratello stavano commentando l'inaspettato dietrofront di Giulio nei confronti di Benedetta.

Dopo aver flirtato con la salumiera per giorni, il ragazzo ha manifestato qualche dubbio sulla sincerità dei suoi sentimenti e successivamente ha ammesso di provare un interesse per Anita.

"Con te sento una connessione particolare dal primo momento che ti ho vista, mi capita spesso con le persone che hanno sofferto", ha detto l'inquilino della casa.

La tatuatrice si è limitata ad ascoltare il compagno d'avventura, e i fan sono convinti che non lo contraccambierebbe.