L'altra sera nella casa del Grande Fratello c'è stato un lungo confronto tra Jonas e Giulia: è stato il modello a volere questo faccia a faccia con la coinquilina per fare chiarezza sul loro rapporto. Dopo che il giovane ha spiegato che non vuole altro se non un'amicizia, la 19enne gli ha riso in faccia e gli ha risposto che lei non ha mai pensato di fare coppia con lui e che si è sempre comportata così con tutti.

La decisione di Jonas sul possibile flirt con Giulia

Dopo settimane di riflessione, Jonas ha capito che è Rasha l'inquilina che gli piace di più e per questo ha scelto di allontanarsi da tutte le altre donne con le quali ha flirtato fino ad ora.

L'altra sera, infatti, il ragazzo ha preso da parte Giulia e le ha spiegato perché da un po' ha smesso di darle attenzioni, di abbracciarla e di scherzare come ha fatto in precedenza.

"All'inizio pensavo di provarci, poi ho riflettuto e ho capito che non voglio altro da te. Non è più il caso di guardarci in un certo modo, non ha senso", ha detto il concorrente del Grande Fratello prima che la 19enne gli scoppiasse a ridere in faccia.

gli ha riso in faccia CREPO pic.twitter.com/CxnSFvND5E — ALY🍒 (@sonoinfastidita) October 16, 2025

Quando la giovane gli ha risposto che nel suo comportamento non ci sarebbe mai stata malizia, Jonas ha insistito: "Anche se fa l'amico, un maschio ci starebbe se tu gli dicessi andiamo.

Non sei maschio, non puoi capire queste cose".

Le frecciatine di Giulia

Dopo che Jonas ha provato ad allontanarla dicendole che non intende fare coppia con lei all'interno della casa del Grande Fratello, Giulia ha preso la parola e ha smontato tutta la teoria del coinquilino su un suo possibile interesse.

"L'unica cosa che ti frega, è che hai un ego troppo grande. Io non ho mai voluto che tu pensassi che volevo altro, infatti quando mi hai chiesto i grattini sul divano sono andata via", ha precisato la concorrente di Torino prima di chiudere la conversazione.

Il parere degli utenti di X

Il confronto tra Jonas e Giulia ha animato la discussione anche tra i fan del Grande Fratello, e la maggior parte di loro si sono schierati con la 19enne.

"Lui è diventato una barzelletta ormai", "Che pagliaccio", "Gli ha riso in faccia, icona", "Che figuraccia che gli ha fatto fare", "Jonas non sa accettare il fatto che è stato friendzonato", "Lei ha solo 20 anni, ma gli ha mangiato in testa", "Anch'io gli avrei riso in faccia", "Lui è veramente imbarazzante", "Giulia l'ha distrutto con pochissime parole", si legge su X in queste ore.

Sui social, però, c'è anche chi pensa che Giulia avrebbe mentito quando ha detto a Jonas che non mai è stata interessata a lui, come se avesse voluto proteggersi da un eventuale rifiuto spostando l'attenzione sugli atteggiamenti amichevoli che avrebbe con tutti gli uomini del gruppo.