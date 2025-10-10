Sono passate poche settimane da quando Helena Prestes e Javier Martinez hanno fatto le valigie e si sono trasferiti a Terni. La coppia che si è formata nel corso dell'ultima edizione del Grande Fratello, infatti, ha scelto questa piccola città perché il ragazzo giocherà per la squadra di pallavolo del posto. In questo primo mese in Umbria, dunque, la modella e lo sportivo si sono divisi tra impegni di lavoro, cene romantiche in casa e momenti di svago con il loro cane Amy.

La felicità in Umbria

La storia d'amore tra Helena e Javier è iniziata otto mesi fa nella casa del Grande Fratello, ma è all'esterno che si è consolidata sempre di più.

Dopo l'estate, infatti, Prestes e Martinez hanno deciso di lasciare Milano per trasferirsi a Terni: questa scelta è stata fatta principalmente perché il 30enne è nella squadra di pallavolo della città, quindi la fidanzata l'ha voluto seguire per supportarlo e per non dover vivere una relazione a distanza.

A distanza di poco più di un mese dal trasloco, quelli che i fan hanno ribattezzato gli Helevier sembrano già ben integrati nella loro nuova realtà, e a provarlo sono i contenuti che postano sui social quasi quotidianamente.

Sorrisi, coccole, passeggiate con il cane, cene romantiche in casa e impegni di lavoro sono solo alcuni dei momenti che Helena e Javier condividono con i loro sostenitori su Instagram.

La gioia dei fan degli Helevier

Le foto e i video che Helena e Javier postano da Terni, sono apprezzatissime dalle centinaia di persone che li seguono sin da quando si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello.

"Sono stupendi", "Bellissimi", "La casa a Terni è un'altra cosa", "Sono una famiglia", "Sarà per tutta la vita", "Semplici e meravigliosi", "La coppia per eccellenza", "Helena e Amy che assistono all'allenamento di Javier, che bello", si legge su X in questi giorni.

I tentennamenti di Javier al Grande Fratello

La relazione tra Helena e Javier è nata dopo una lunga amicizia, ma soprattutto dopo una serie di tentennamenti da parte del ragazzo sull'attrazione che poteva avere nei confronti della coinquilina.

Prima di cedere al corteggiamento di Prestes, infatti, Martinez ha avuto altri flirt nella casa del Grande Fratello: da quello breve ma tormentato con Shaila, a quelli fugaci con Chiara e con Zeudi.

Anche la modella è stata legata a Lorenzo per tutta la prima parte della scorsa edizione del reality, anzi per molto tempo i fan l'hanno considerata la terza incomoda nel rapporto che Spolverato stava costruendo con Gatta.

A febbraio, però, le cose sono cambiate: Javier ha cominciato a guardare Helena con occhi diversi, e nel giro di poche settimane le ha dichiarato amore.