Le puntate di Un Posto al Sole in onda nelle due settimane comprese da lunedì 13 a venerdì 24 ottobre, su Rai 3 alle 20:45, vedranno Rosa divisa tra Pino e Damiano dopo un momento di intimità con quest’ultimo. Dovrà scegliere tra la stabilità e la passione, mentre il figlio di Alberto, Gianluca, nasconde una dipendenza dall’alcol che potrebbe avere conseguenze gravi.

Roberto Ferri, ottenuti gli arresti domiciliari grazie all’avvocato La Rocca, affronta il percorso verso il patteggiamento. Marina e Filippo cercano di convincerlo ad accettare un accordo, ma Ferri è incerto.

Ai Cantieri Marina mette sotto pressione Vinicio, che reagisce in modo pericoloso.

Mariella è vicina a rivelare una verità importante a causa dell’atteggiamento di Espedito, intanto Guido tenta ancora di recuperare il rapporto con lei.

Rosa divisa tra Pino e Damiano

Nelle prossime puntate Rosa si troverà a dover affrontare i propri sentimenti, divisa tra il rassicurante Pino e il passionale Damiano. Dopo un momento di intimità con Damiano, Rosa dovrà decidere se inseguire l'amore della sua vita o rifugiarsi in un legame più stabile con Pino. Questo dilemma la porterà a vivere momenti di profonda incertezza, mentre le dinamiche tra i personaggi si evolvono. Intanto il figlio di Alberto, Gianluca, nasconde una pericolosa dipendenza dall'alcol, che potrebbe presto emergere con conseguenze drammatiche.

Il difficile cammino di Ferri verso il patteggiamento

L'avvocato La Rocca è riuscito a ottenere gli arresti domiciliari per Roberto Ferri, ma il percorso verso il patteggiamento è ancora pieno di ostacoli. Marina e Filippo cercano di convincere Ferri ad accettare un accordo che potrebbe risolvere le sue grane giudiziarie, ma l'uomo è riluttante.

Nel frattempo il piano di Marina ai Cantieri continua a mettere sotto pressione Vinicio che, logorato dai sensi di colpa, cerca una via di fuga errata e pericolosa. La situazione è ulteriormente complicata dalle tensioni personali tra i vari protagonisti, che rischiano di esplodere in una serie di scontri diretti.

Riepilogo della puntata precedente di Un Posto al Sole

Nella puntata precedente di Un Posto al Sole, andata in onda venerdì 10 ottobre, Guido ha tentato senza successo di riconquistare la fiducia di Mariella, mentre Castrese è sprofondato sempre di più in una solitudine amara. Marina, ignara del piano di Ferri in carcere, ha vissuto ore di angoscia alimentando il suo odio verso i Gagliotti.

Nel frattempo Rossella ha preso coscienza del fatto che lei e Riccardo non potranno mai essere semplici amici, nonostante le sue buone intenzioni.