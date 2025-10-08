Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore, relative alle puntate in onda dal 13 al 17 ottobre, rivelano che Rosa starà male dopo essere stata aggredita per le strade di Milano, e per lei sarà necessario il ricovero in ospedale.

Intanto, Marcello non farà altro che pensare a quanto accaduto alla giornalista, un pensiero fisso che finirà per distoglierlo dall'imminente matrimonio con la contessa Adelaide.

Salvo uscirà di scena con Elvira: i due saranno pronti a salutare i loro amici per iniziare la nuova vita a Sanremo.

Rosa sta male: anticipazioni Il Paradiso delle signore 13-17 ottobre

Rosa sarà vittima di un'aggressione per le strade di Milano: uno sconosciuto si accanirà contro di lei, finendo per farle perdere i sensi.

La ragazza verrà salvata dall'arrivo tempestivo di Marcello che, notando la scena in lontananza, non esiterà a intervenire per cercare di evitare il peggio.

Dopo l'aggressione, Rosa verrà portata in ospedale e nei giorni successivi continuerà a stare male, al punto che i medici decideranno di tenerla sotto controllo per monitorare la situazione.

Agata, invece, proporrà a suo padre Ciro di provare a prendere in prova Johnny come nuovo cameriere nella Caffetteria, così da poter avere un aiuto.

Salvo esce di scena dalla soap opera di Rai 1

Le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle signore rivelano che per Salvo ed Elvira arriverà il momento di uscire di scena e andare via da Milano.

I due annunceranno la loro partenza e lo faranno per trasferirsi a Sanremo, città in cui sperano di poter migliorare i problemi di salute del piccolo Andrea Maria, che necessita di stare a contatto con il mare e la natura.

Adelaide, invece, continuerà a occuparsi del suo imminente matrimonio con Marcello, ignara dei turbamenti d'amore che sta vivendo il suo promesso sposo, sempre più preso da Rosa Camilli.

Marcello aveva proposto ad Adelaide di diventare sua moglie nelle puntate precedenti

Negli episodi precedenti della soap, Marcello aveva cercato in tutti i modi di lasciarsi alle spalle quel bacio che c'era stato con Rosa durante il periodo dell'assenza di Adelaide a Milano.

Il giovane Barbieri, ritrovata la serenità con la contessa dopo la delicata operazione al cuore che aveva subito la donna, le aveva proposto di convolare a nozze insieme al più presto.

Un modo per suggellare il loro amore e fare in modo che niente e nessuno potesse più ostacolarlo, principalmente il perfido Umberto, che non aveva mai dimenticato del tutto la contessa Adelaide.