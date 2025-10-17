Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 27 al 31 ottobre rivelano che Marcello deciderà di annullare le sue imminenti nozze con la contessa Adelaide e di voltar pagina definitivamente.

Un duro colpo per la contessa che verrà lasciata di punto in bianco e dovrà rimettere insieme i cocci della sua esistenza.

Intanto, però, Marcello avrà anche un confronto con Rosa e insieme prenderanno una decisione che si preannuncia del tutto inattesa mentre Irene riceverà la visita di una parente che non vede da molto tempo, zia Sandra.

Rosa e Marcello prendono una decisione inattesa: anticipazioni Il Paradiso delle signore 27-31 ottobre

Marcello chiederà un confronto alla contessa e, a pochi giorni dal loro imminente matrimonio, ammetterà di non essere più certo dei sentimenti che prova nei suoi confronti.

In questo modo Barbieri manderà all'aria il matrimonio ma preferirà non fare il nome di Rosa Camilli, tenendo all'oscuro la contessa del tradimento con la giornalista.

Subito dopo Marcello deciderà di andare al Paradiso delle signore per rassegnare le dimissioni e lasciare definitivamente il suo incarico professionale.

Intanto Rosa resterà spiazzata dalla notizia e ben presto si ritroverà protagonista di un confronto proprio con Marcello: i due prenderanno una decisione che si preannuncia inaspettata, di cui però non si conoscono ancora bene i dettagli.

Odile rincuora sua madre Adelaide, Irene ritrova zia Sandra

Le trame dei prossimi episodi della soap fino al 31 ottobre, inoltre, rivelano che Odile cercherà in tutti i modi di risollevare il morale di sua mamma Adelaide che, tuttavia, continuerà a mostrarsi distrutta e provata dalla situazione che si è creata con Marcello.

Irene, invece, farà i conti con una visita inaspettata: zia Sandra verrà a trovarla inaspettatamente a Milano e passerà dei giorni con lei.

Prima della ripartenza, zia Sandra farà un regalo speciale alla capocommessa del negozio: deciderà di saldare l'intera somma dei suoi debiti personali.

Marcello si era ritrovato in crisi per colpa di Rosa Camilli negli episodi precedenti

Negli episodi precedenti della soap, Marcello era stato bravo a nascondere il suo malcontento per queste imminenti nozze alla contessa.

Il ragazzo aveva provato a non dare un dispiacere aa Adelaide che, ignara di tutto, si era concentrata sempre più sui preparativi per il giorno del loro matrimonio.

Intanto, però, Marcello non faceva altro che pensare a Rosa Camilli e alle belle sensazioni ed emozioni che avevano vissuto insieme, rendendosi conto di provare qualcosa di forte e intenso nei confronti della giornalista.