Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano una rivelazione sconcertante da parte di uno dei protagonisti. Nelle puntate che verranno trasmesse da lunedì 27 a venerdì 31 ottobre alle 16 su Rai 1, Marcello annullerà le nozze per poi scomparire nel nulla. Al suo ritorno, si recherà da Rosa e le farà una confessione toccante. Intanto, Adelaide sarà sconvolta, mentre Umberto rientrerà in possesso del patrimonio della contessa, dopo la rinuncia di Barbieri alla gestione.

Marcello fa una confessione toccante a Rosa

Marcello annullerà le sue nozze con la contessa, previste per il 25 ottobre, a un passo dalla celebrazione.

In seguito al mancato evento, Adelaide sarà distrutta dal dolore, mentre Barbieri scomparirà nel nulla. Intanto, Umberto crederà di conoscere il motivo per cui Marcello ha deciso di non sposarsi. Al contempo, il direttore de Il Paradiso delle signore scomparirà nel nulla, lasciando Matteo in ansia per le sue sorti. Tuttavia, Marcello tornerà e si confronterà con Rosa, alla quale farà una confessione emozionante, anche se le anticipazioni non rivelano, nel dettaglio, il contenuto di tale rivelazione.

Umberto gestisce il patrimonio di Adelaide

Nel frattempo, Umberto incontrerà Marcello, che gli passerà il testimone. Barbieri, infatti, preferirà che, vista la delicata situazione e l'annullamento del matrimonio con Adelaide, sia il caso di fare un passo indietro con la contessa.

Il direttore del negozio darà, quindi, a Guarnieri la piena gestione del patrimonio della contessa. Intanto, Barbieri farà anche un gesto inaspettato, destinato a cambiare gli equilibri del negozio: rassegnerà le proprie dimissioni.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Salvatore ed Elvira sono partiti

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, andate in onda su Rai 1, Salvatore ed Elvira hanno brindato con gli amici al Gran Caffè Amato. I coniugi Amato hanno salutato tutti prima di trasferirsi in Liguria. Salvatore ha lasciato il suo locale nelle mani di Ciro Puglisi, mentre tutte le quote del bar sono state rilevate da Marcello Barbieri. Proprio con quest’ultimo, Salvatore ha avuto un commovente saluto prima di lasciare Milano: i due amici hanno ripercorso i vecchi tempi e sognato insieme il loro futuro.

Nel frattempo, Adelaide ha scelto di indossare l’abito da sposa realizzato da Greta, chiedendo però alla stilista alcune modifiche per adattarlo meglio al suo stile. Ettore, invece, ha continuato a tramare alle spalle della famiglia della contessa, con la complicità di sua sorella. Sebbene il piano di vendetta dei fratelli Marchesi non sia stato ancora rivelato, è emerso che uno dei loro bersagli è anche Umberto Guarnieri. Spazio anche alle vicende di Rosa, che è stata più volte importunata da Rodolfo Sacchi. Dopo essere stata aggredita, è stata soccorsa tempestivamente da Marcello, mentre Mirella ha assistito alla scena.