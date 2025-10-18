L'attore che interpreta Marcello Barbieri ne Il Paradiso delle signore 10 continua a essere al centro delle trame e delle polemiche che si alimentano sui social per alcune scelte fatte dal suo personaggio.

In queste ultime puntate, infatti, Marcello si è avvicinato moltissimo a Rosa Camilli, al punto da vivere un momento di profonda crisi che lo ha portato a mettere in discussione i suoi sentimenti per la contessa Adelaide.

Ai fan non è piaciuta questa scelta attuata dagli sceneggiatori e non hanno risparmiato delle dure critiche nei confronti dell'attore stesso che, sui social, ha scelto di replicare esprimendo la propria opinione.

Marcello annulla le nozze con Adelaide ne Il Paradiso delle signore 10

Marcello e Adelaide sono protagonisti delle attuali trame della soap opera pomeridiana di Rai 1: è stato proprio Barbieri a chiedere alla contessa di diventare sua moglie a tutti gli effetti, salvo poi ritrovarsi a fare un passo indietro quando ha capito di provare qualcosa di forte nei confronti di Rosa Camilli.

E le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle signore di fine ottobre, rivelano che Marcello sentirà il bisogno di parlare con Adelaide e rimandare ufficialmente le loro nozze a data da destinarsi, così da poter prendersi del tempo per riflettere e capire meglio il da farsi.

Un colpo al cuore per la contessa ma anche per i tantissimi fan che non hanno gradito questa scelta narrativa e si sono scagliati duramente anche contro lo stesso Masotti sui social.

L'attore che interpreta Marcello Barbieri interviene: 'Critiche pesanti e disoneste'

Alla luce delle tante critiche ricevute in queste ore, Pietro Masotti alias Marcello Barbieri ha scelto di rompere il silenzio e lo ha fatto condividendo un messaggio tra le stories del suo profilo Instagram, in cui ammette di essere ormai un po' abituato a questo tipo di critiche legate al suo personaggio.

"Volevo ringraziarvi per il sostegno che sto ricevendo da parte vostra. Sapevo che questo momento sarebbe arrivato...ci sono già passato in queste sette stagioni di Paradiso, per cui ormai sono abituato a certe critiche pesanti e disoneste che vanno al di là del gradimento del personaggio", ha precisato l'attore sui social.

"Tuttavia, sentire il nostro affetto, la vostra stima anche da parte di chi non sta amando questa nuova trama, mi ripaga dell'impegno massimo messo in ogni singola scena", ha chiosato Masotti.

La soap Il Paradiso delle signore potrebbe cambiare orario

In attesa dei prossimi episodi clou della soap, nel corso delle prossime settimane la Rai potrebbe valutare anche un possibile cambio programmazione in daytime.

Per evitare lo scontro diretto con la soap La forza di una donna, leader degli ascolti su Canale 5 con il 25% di share, la serie tv con Pietro Masotti potrebbe slittare alle 16:15 circa.