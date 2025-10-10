Giorno dopo giorno continuano a emergere indiscrezioni, avvistamenti e indizi su una delle ex coppie più seguite di Uomini e donne: Martina e Ciro. Il 10 ottobre Deianira Marzano ha ricevuto e successivamente pubblicato su Instagram, una segnalazione secondo cui Ciro Solimeno non starebbe soffrendo per la rottura con Martina De Ioannon. Secondo la fonte, infatti, il ragazzo si sarebbe sentito e poi visto con una ragazza la cui identità resta al momento sconosciuta.

Il rumor sulla nuova vita di Ciro

Da un paio di settimane si parla insistentemente della rottura tra Ciro e Martina, ma anche di come si stanno comportando da quando si sono detti addio.

Se l'ex tronista di Uomini e donne si sta mostrando sorridente sui social, Ciro condivide solo contenuti che riguardano il suo lavoro o gli allenamenti che fa in palestra.

In queste ore, però, a Deianira Marzano è arrivato un messaggio in cui si legge: "Tutti a parlare di Martina, ma anche Ciro non se l'è fatto dire due volte da quando si sono lasciati. Si è scritto e ha visto di nascosto una mia amica, di cosa stiamo parlando? Non è un santo".

Secondo questa segnalazione tutta da verificare, l'ex corteggiatore avrebbe già voltato pagina e starebbe frequentando una persona estranea al mondo della televisione.

Le frecciatine di Martina all'ex compagno

Il silenzio social di Ciro, dopo il comunicato con il quale ha annunciato la fine della storia con Martina, ha spinto molti fan di Uomini e donne a empatizzare con lui.

La ragazza, però, ha un'idea diversa sul perché il suo ex compagno si starebbe esponendo poco su Instagram da quando si sono lasciati, e l'ha chiarito scrivendo su TikTok: "Ora è il momento vittima del fosso scansato. Tutto da copione. Solo così si hanno consensi".

Martina, dunque, non sta apprezzando il comportamento di Ciro e lo dice apertamente pur sapendo che quasi sicuramente verrà criticata.

Ignoti i motivi dell'addio

Sono passate circa due settimane da quando Ciro e Martina hanno ufficializzato la loro rottura con un comunicato congiunto, ma non sono ancora emersi i motivi di questo inaspettato e improvviso addio.

Sul web si vocifera che l'ex corteggiatore di Uomini e donne non avrebbe reagito bene alla notizia dell'incontro in discoteca tra la fidanzata e Gianmarco, anche perché si dice che l'avrebbe scoperto dai social e non dalla compagna.

I fan chiedono a gran voce alla redazione del dating show di invitare i due ragazzi in studio per un confronto che potrebbe servire per fare chiarezza una volta per tutte, e non sarebbe da escludere che questa ospitata potrebbe esserci in una delle prossime registrazioni.