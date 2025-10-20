Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore annunciano una conversazione che verrà spiata da una delle protagoniste. Nella puntata in onda venerdì 31 ottobre alle 16 su Rai 1, Adelaide sorprenderà Odile e Umberto intenti a parlare di Rosa e Marcello. La contessa, decisa ad avere un chiarimento, si presenterà a casa dell'ex compagno. Nel frattempo, nel grande magazzino ci saranno grandi festeggiamenti per il successo della rubrica dedicata alle donne. Tuttavia, per Roberto sarà il momento di affrontare una dura verità: Mario è fidanzato con Caterina.

Adelaide ascolta Odile e Umberto mentre parlano di Marcello

La notizia della fine della relazione tra Adelaide e Marcello continuerà a essere al centro delle vicende della puntata del 31 ottobre. La mancata sposa non sarà ancora a conoscenza della reale motivazione che ha spinto il compagno a lasciarla a un passo dalle nozze. Tuttavia, Adelaide sorprenderà una conversazione privata tra Odile e Umberto, che si rivelerà illuminante. La direttrice della Galleria Milano Moda si lascerà andare a commenti su sua madre durante il dialogo con Guarnieri, e la contessa ascolterà tutto. Considerato l’epilogo della vicenda, è chiaro che lo scambio tra i due riguarderà proprio Rosa e Marcello.

Adelaide faccia a faccia con Marcello

Adelaide vorrà chiarire le cose con l'ex compagno e, dopo aver ascoltato la conversazione tra Umberto e sua figlia, si precipiterà a casa di Marcello in cerca di un confronto. Tuttavia, le anticipazioni non rivelano ancora quali saranno i toni dell’incontro e se la contessa sarà amareggiata o se, vista l’umiliazione subita, farà una scenata e si presenterà furiosa dall’ex. A Il Paradiso delle Signore, intanto, ci sarà aria di festa grazie al successo della nuova rubrica dedicata alle donne. Mentre lo staff del negozio sarà impegnato a celebrare i grandi risultati ottenuti, un evento porterà gioia ma sarà anche fonte di grande turbamento. Si tratterà di una sorpresa che il fidanzato di Caterina farà proprio alla Venere, e che causerà dolore a Roberto.

Quest’ultimo scoprirà l’amara verità: Caterina è la fidanzata di Mario Oradei, il suo ex. Per Irene, invece, arriverà una gradita sorpresa: sua zia Sandra compirà per lei un gesto di grande generosità, saldando tutti i debiti contratti a causa della truffa ordita tempo fa da Leonardo Crespi. Inoltre, Sandra le farà un’inaspettata proposta, formalizzata nero su bianco in una lettera che consegnerà alla nipote prima di lasciare Milano.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Marcello ha scoperto che Rosa è innamorata di lui

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle Signore, andate in onda su Rai 1, Marcello ha scoperto che Rosa è innamorata di lui grazie ad alcuni paragrafi del romanzo non pubblicati.

Barbieri, infatti, ha trovato le parti che la scrittrice aveva deciso di non mandare in stampa perché contenevano riferimenti troppo personali e inequivocabilmente riconducibili a lui. Intanto, anche Camilli è venuta a conoscenza, grazie alla confessione di Mirella, che Marcello ha pronunciato parole d’amore nei suoi confronti mentre lei era priva di conoscenza, in seguito all’aggressione.