Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore annunciano nuove confessioni destinate a scuotere gli equilibri. Nella puntata in onda giovedì 23 ottobre alle 16 su Rai 1, Marcello rivelerà a Matteo cosa è accaduto durante l’aggressione a Rosa. Mentre quest’ultima prenderà una decisione netta, Barbieri cercherà di ritrovare l’equilibrio con Adelaide. Fulvio, invece, chiederà qualche consiglio a Concetta.

Marcello svela a Matteo cosa è accaduto la sera in cui Rosa è stata aggredita

A pochi giorni dalle nozze, previste per il 25 ottobre, Marcello sarà pronto ad aprirsi completamente con Matteo, confessandogli i suoi tormenti.

Barbieri sarà sincero con Portelli, rivelandogli cosa è accaduto con Rosa la sera in cui la giornalista è stata aggredita da Rodolfo Sacchi. Tuttavia, le anticipazioni dell’episodio non forniscono dettagli sulle parole esatte pronunciate dai due fratelli, né chiariscono se si faccia riferimento ai reali sentimenti di Marcello per Rosa. Quel che è certo è che, in seguito al confronto con Matteo, Marcello vorrà superare ogni dubbio e ritrovare l’armonia con Adelaide.

Rosa prende una decisione netta

Anche Rosa sarà pronta a grandi cambiamenti e, dopo aver incontrato Marcello, prenderà una decisione netta. Le trame dell’episodio del 23 ottobre, però, non chiariscono quale sia la scelta della nipote di Armando.

È bene ricordare che la giornalista è tornata da poco a Milano da Bologna, dove vive sua madre, e potrebbe decidere di farvi ritorno alla luce degli ultimi spiacevoli accadimenti. Fulvio, invece, cercherà il supporto di Concetta e le chiederà qualche consiglio su come gestire il rapporto con sua figlia Caterina. Quest’ultima, dal canto suo, confiderà alle colleghe di avere un fidanzato. Johnny, invece, verrà sorpreso da Ciro a dormire sul ballatoio. Tale situazione scatenerà la furia del signor Puglisi, ma Mimmo troverà una soluzione.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Rosa è stata importunata per strada

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle Signore andate in onda su Rai 1, Rosa è stata aggredita per strada da uno sconosciuto che l’ha accusata dei suoi problemi coniugali.

L’uomo, infatti, ha sostenuto che, a causa del libro scritto dalla giornalista, sua moglie sarebbe cambiata. In quel frangente, Delia e Irene sono intervenute in suo aiuto, riuscendo ad allontanare l’uomo. Nel frattempo Odile è stata invitata a cena al Circolo, dove Ettore le ha presentato sua sorella Greta. La figlia di Adelaide è rimasta sollevata nel vedere il legame di parentela tra il suo collega e la ragazza, perché inizialmente aveva frainteso la natura del loro rapporto, credendo che fossero fidanzati.