Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore annunciano decisioni inaspettate da parte di due protagonisti. Nella puntata in onda giovedì 23 ottobre alle 16 su Rai 1, Rosa prenderà una decisione netta dopo aver incontrato Marcello. Dal canto suo, Marcello confiderà a Matteo quanto accaduto durante l’aggressione a Rosa e sarà chiamato anche lui a fare una scelta importante per ritrovare il suo equilibrio con Adelaide. Intanto, Caterina confesserà il suo segreto alle Veneri, mentre Johnny dormirà nel ballatoio.

Rosa prende una decisione dopo l'incontro con Marcello

Rosa rifletterà a lungo dopo l’incontro con Marcello, arrivando a prendere una decisione netta. Tuttavia, le anticipazioni dell’episodio in onda il 23 ottobre non chiariscono di cosa si tratti. In base a quanto accaduto nelle puntate precedenti, la giornalista potrebbe decidere di lasciare Milano per tornare a Bologna, ma sarà necessario attendere la messa in onda per scoprirlo. Intanto, Johnny non avrà ancora trovato una sistemazione dove vivere e verrà sorpreso da Ciro mentre dorme sul ballatoio. Il signor Puglisi si infurierà, ma Mimmo troverà una soluzione.

Marcello confessa a Matteo cosa è accaduto durante l'aggressione a Rosa

Fulvio non saprà come gestire la sua situazione con Caterina e chiederà consiglio a Concetta.

Caterina, intanto, riuscirà ad aprirsi con le Veneri, alle quali confesserà di essere fidanzata con un uomo misterioso. Marcello, invece, rivelerà al fratello Matteo cosa è accaduto la sera in cui Rosa è stata aggredita da Rodolfo Sacchi. Successivamente, Marcello cercherà di fugare ogni dubbio e di ritrovare il suo equilibrio con Adelaide, in vista delle imminenti nozze previste per il 25 ottobre.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Rosa e Marcello sono andati a Trieste

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle Signore andate in onda su Rai 1, Rosa e Marcello si sono recati insieme a Trieste per intervistare Margherita Hack. Tuttavia, l’auto di Barbieri ha avuto un guasto e i due hanno vissuto un momento di intimità mentre attendevano l’arrivo del meccanico.

Nel frattempo, Malvezzi, l’investigatore privato ingaggiato da Umberto per spiarli, è riuscito a scattare alcune foto compromettenti della coppia. Guarnieri, dopo aver ottenuto le prove del legame tra la giornalista e Marcello, ha deciso di consegnare le fotografie alla contessa. Purtroppo, però, Tancredi ha sottratto le immagini a Umberto prima che potesse mostrarle ad Adelaide. Di Sant’Erasmo ha preso il materiale e lo ha consegnato direttamente nelle mani di Marcello.