La trentesima puntata della decima stagione de Il Paradiso delle signore, inizialmente prevista per il pomeriggio di venerdì 17 ottobre alle ore 16, sarà anticipata e trasmessa alle 14:45 su Rai 1. Lo spostamento è stato deciso per fare spazio alla diretta dei funerali di Stato in onore dei carabinieri deceduti in seguito all’esplosione avvenuta in un casolare a Castel D’Azzano. In un primo momento si era optato per la messa in onda alle 15, ma la programmazione della soap è stata modificata nuovamente all’ultimo momento.

Il Paradiso delle signore anticipa la messa in onda il 17 ottobre

Gli spettatori della celebre soap di Rai 1 sono già stati informati della variazione nel palinsesto prevista per venerdì 17 ottobre. Durante la trasmissione dell’episodio 29, andato in onda il 16 ottobre, è apparso un messaggio in sovraimpressione che segnalava l’anticipo dell’orario della puntata successiva alle ore 15. Tuttavia, l’appuntamento conclusivo della settimana non sarà trasmesso nell’orario precedentemente comunicato, bensì verrà anticipato ulteriormente di un quarto d’ora. Il nuovo orario di messa in onda è fissato alle 14:45, un’ora e un quarto prima rispetto al consueto. La decisione è stata presa per consentire la diretta televisiva dei funerali di Stato dei carabinieri rimasti vittime dell’esplosione avvenuta in un casolare a Castel D’Azzano.

Rai 1 cambia orario per Il Paradiso delle Signore

Nel pomeriggio di venerdì 17 ottobre, il palinsesto di Rai 1 subirà una modifica: l’episodio della popolare fiction ambientata nell’atelier milanese sarà trasmesso alle 14:45, diversamente da quanto comunicato il 16 ottobre, quando era stato annunciato l’orario delle 15, invece del consueto delle 16. A seguire, il pubblico potrà assistere a Cis – Viaggiare informati e a una speciale edizione del TG1, che trasmetterà in diretta la cerimonia funebre di Stato in memoria dei carabinieri tragicamente scomparsi nell’incidente avvenuto a Castel D’Azzano. Grazie a questa variazione, gli appassionati della serie potranno comunque godersi il finale settimanale senza interruzioni nella trama.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Rosa ha perso i sensi

Durante i recenti episodi trasmessi su Rai 1, Rosa ha vissuto momenti drammatici a causa di un nuovo atto di violenza da parte di Rodolfo Sacchi. L’uomo l’ha aggredita fisicamente, arrivando a stringerle il collo, ma l’intervento repentino di Marcello ha impedito che la situazione degenerasse ulteriormente. Rosa, però, è caduta rovinosamente, riportando un colpo alla testa e ha perso i sensi. Marcello, visibilmente sconvolto, ha assistito all’accaduto e, sopraffatto dall’emozione, ha rivelato il suo profondo amore per lei. Mirella, presente alla scena, è rimasta colpita dalle parole del direttore. Intanto, Delia e Gianlorenzo hanno proseguito la loro storia d’amore, mentre Caterina ha vissuto momenti di preoccupazione a causa del suo fidanzato, che ha smesso di darle notizie.

Mirella ha deciso di assecondarla, fotografandola con l’abito elegante scelto per le nozze di Adelaide, così da poterle scattare una foto da inviare al fidanzato. Concetta, incuriosita, ha chiesto alla Venere a chi fosse destinata l’immagine, ma Caterina le ha mentito, facendole credere che fosse per sua zia a Roma.