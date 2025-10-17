La nuova puntata de Il Paradiso delle signore 10, in onda lunedì 20 ottobre alle 16.00 su Rai 1, promette colpi di scena e momenti di grande intensità emotiva. Le vicende che coinvolgono Adelaide di Sant’Erasmo e Marcello Barbieri sembrano entrare in una fase cruciale, mentre anche altri personaggi si troveranno di fronte a scelte capaci di cambiare il corso delle loro vite. L’atmosfera è carica di aspettative: a pochi giorni dal matrimonio più atteso, quello tra la contessa e Marcello, le tensioni personali e i dubbi iniziano a emergere, mettendo a rischio la serenità di una coppia che fino a poco tempo fa sembrava solida e affiatata.

Parallelamente, sullo sfondo del grande magazzino milanese, nuovi sviluppi professionali si preparano a trasformare il destino di Johnny e Greta, due figure sempre più centrali nelle dinamiche lavorative e relazionali de Il Paradiso. Gli equilibri, dunque, si fanno più fragili e le certezze iniziano a vacillare, aprendo la strada a un episodio che si preannuncia ricco di emozioni e colpi di scena.

Si incrinano le certezze di Adelaide

Le anticipazioni ufficiali diffuse da RaiPlay rivelano che Adelaide, ormai prossima alle nozze, è totalmente immersa nei preparativi per il grande giorno. La contessa sogna un matrimonio perfetto, capace di celebrare non solo il sentimento che la lega a Marcello, ma anche la rinascita personale che ha vissuto accanto a lui.

Tuttavia, il suo entusiasmo si scontra con l’atteggiamento sempre più distaccato del compagno. Marcello appare infatti freddo, assorto nei propri pensieri, quasi distante dalla realtà che lo circonda. Pur cercando di mantenere un comportamento controllato, l’uomo lascia trapelare un’inquietudine che non passa inosservata. Adelaide, da parte sua, avverte il cambiamento e non riesce a ignorare la sensazione che qualcosa nel loro rapporto stia mutando. Le sue certezze cominciano a incrinarsi, e a pochi giorni dal fatidico “sì” la paura di un possibile fallimento prende il sopravvento. Questa crescente tensione rischia di trasformare i preparativi di nozze in un banco di prova decisivo, mettendo in discussione la solidità del loro amore e aprendo la porta a nuove, imprevedibili conseguenze.

Johnny e Greta: nuove opportunità e ombre di diffidenza

Johnny, dopo un periodo di attesa e determinazione, riesce finalmente a ottenere il posto tanto desiderato alla Caffetteria. Per lui si tratta di un traguardo importante, che segna l’inizio di un nuovo percorso lavorativo e di crescita personale. L’ingresso in un ambiente come quello del Paradiso rappresenta non solo un’occasione di riscatto, ma anche un’opportunità per costruire nuove relazioni e dimostrare il proprio valore.

Parallelamente, Greta continua a essere al centro dell’attenzione grazie al suo talento e alla sua intraprendenza. Le sue doti non passano inosservate, tanto che Odile manifesta il desiderio di portarla a lavorare nella prestigiosa Galleria Milano Moda, offrendole una possibilità di carriera che potrebbe cambiare il suo futuro.

Tuttavia, non tutti accolgono con entusiasmo questa proposta. Umberto Guarnieri, infatti, mostra ancora una volta di non fidarsi completamente della giovane e si oppone apertamente alla sua assunzione.

Il commendatore, sospettoso e diffidente, decide di affrontare Greta direttamente, sottoponendola a una serie di domande mirate e pungenti, nel tentativo di capire se la ragazza nasconda qualcosa. La sua indagine personale lascia intravedere un clima di tensione e sospetto, che rischia di minare l’equilibrio della Galleria e di influenzare le dinamiche interne del Paradiso. In questo contesto, le certezze sembrano vacillare e le apparenze si fanno sempre più ingannevoli, aprendo la strada a nuovi colpi di scena e a possibili rivelazioni destinate a cambiare gli equilibri tra i protagonisti.

Un riepilogo delle puntate precedenti: danneggiato l'abito da sposa di Adelaide

Nelle puntate precedenti de Il Paradiso delle signore, andate in onda su Rai 1, non sono mancati i colpi di scena. Durante una cena al Circolo, Odile ha avuto modo di conoscere Greta, rimanendo inizialmente convinta che la giovane fosse sentimentalmente legata a Ettore. Solo in seguito, il ragazzo ha chiarito ogni equivoco, spiegando che Greta è semplicemente una parente della sua datrice di lavoro.

Intanto, a Villa Guarnieri, Adelaide ha vissuto un momento di forte turbamento. Lo stilista incaricato di realizzare il suo abito da sposa le ha comunicato che il vestito era stato irrimediabilmente danneggiato da un incidente causato dalla rottura di una tubatura.

La contessa, furiosa per l’accaduto, ha reagito con decisione, allontanando l’uomo e restando profondamente delusa. Nel frattempo, Ettore ha incontrato Greta e, parlando con sua sorella, ha lasciato intendere che dietro al disastro dell’abito nuziale potrebbe celarsi proprio l’intervento della giovane.