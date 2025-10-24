Marcello Barbieri lascia definitivamente la contessa Adelaide nei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore 10.

Quella che sembrava essere una storia d'amore destinata a far sognare i fan della soap opera, giungerà definitivamente al capolinea e assumerà dei contorni nefasti.

Marcello si renderà conto di non amare realmente la contessa e manderà all'aria le loro nozze, scatenando così la furia vendicativa di Adelaide, che sarà pronta a tutto pur di fargliela pagare, al punto da diventare pericolosa.

Perché Marcello Barbieri lascia Adelaide nei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore 10

La love story tra Marcello e Adelaide giungerà al termine nel corso dell'episodio di venerdì 24 ottobre, quando il ragazzo chiederà un confronto diretto alla sua compagna, mettendola al corrente dei suoi dubbi in merito alle loro imminenti nozze.

Barbieri si renderà conto di non poter fingere che tutto vada bene, motivo per il quale comunicherà alla contessa di non essere più pronto per il fatidico sì, tanto da fare un passo indietro.

Un colpo al cuore per la contessa che, nei giorni a seguire si ritroverà a soffrire rinchiusa tra le mura di villa Guarnieri fino a quando non scoprirà di essere stata ingannata dal suo ormai ex fidanzato, il quale le ha nascosto di averla tradita con Rosa Camilli.

La contessa Adelaide pronta a vendicarsi di Marcello e Rosa

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore di novembre rivelano che, nel momento in cui tale verità verrà a galla, Adelaide si mostrerà spietata e senza scrupoli nei confronti di Marcello.

Il suo obiettivo sarà quello di punire l'ex compagno e fargliela pagare per il male che le ha causato, tanto da chiedere il licenziamento immediato a Roberto Landi.

Non solo Marcello finirà nel mirino della contessa, ma anche la sua amante Rosa Camilli: anche per lei verrà chiesto il licenziamento in tronco dalla redazione del Paradiso Donna.

Marcello si renderà conto di aver scatenato la furia della contessa e, conoscendola abbastanza bene, si mostrerà preoccupatissimo da quelle che potrebbero essere le conseguenze.

I dati Auditel de Il Paradiso delle signore nel pomeriggio di Rai 1

In attesa di questi episodi, l'appuntamento con Il Paradiso delle signore 10 si è assestato sulla soglia di 1,4 milioni di spettatori al giorno nella fascia pomeridiana, arrivando al 17% di share con punte che raggiungono il 19% durante la messa in onda.

Numeri positivi seppur in calo rispetto a quelli registrati dalla soap nella passata stagione televisiva, quando la media Auditel viaggiava già sulla soglia di 1,6-1,7 milioni di spettatori al giorno e lo share raggiungeva il 18-19% su Rai 1.