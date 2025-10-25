Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano l’ennesima brutta notizia per una delle inquiline di Villa Guarnieri. Nella puntata in onda venerdì 7 novembre alle 16 su Rai 1, Marta scoprirà la verità su Enrico: l’uomo le confesserà di essere malato e, a causa di un problema alla mano, non potrà più operare i pazienti. Nel frattempo, Agata partirà per Firenze, mentre Barbara assumerà il ruolo di Venere. Marcello, intanto, comunicherà alle sue colleghe di essersi dimesso. Spazio anche alle vicende della redazione del negozio, che dovrà fronteggiare gli attacchi di Adelaide.

Marta scopre le menzogne di Enrico

Enrico arriverà a un punto di non ritorno, sopraffatto dalla pressione causata dal problema alla mano e non riuscendo a vedere risultati nemmeno con la terapia. Messo alle strette e con un peso sulla coscienza, Enrico deciderà di vuotare il sacco con Marta, raccontandole tutta la verità sulla sua condizione di salute, che lo affligge ormai da mesi. È bene ricordare, infatti, che Enrico ha iniziato ad avere problemi alla mano subito dopo la sparatoria avvenuta a maggio. Negli ultimi tempi, la situazione è peggiorata al punto da impedirgli di svolgere anche le mansioni più semplici, come tenere una penna, impugnare un bisturi o afferrare una tazzina di caffè. Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore non svelano però un punto cruciale della vicenda: quale sarà la reazione di Marta, che si troverà improvvisamente a scoprire, con sei mesi di ritardo, una verità tanto importante.

Marcello lascia Il Paradiso delle signore

Nel frattempo, Adelaide porterà avanti il suo piano di vendetta contro Marcello e Rosa. La redazione de Il Paradiso delle signore dovrà fronteggiare le mosse della contessa, mentre Tancredi, inaspettatamente, offrirà il suo aiuto. Marcello, invece, rassegnerà le dimissioni e comunicherà la sua decisione alle commesse. Ci sarà spazio anche per Agata, che partirà per Firenze insieme a Mimmo e Johnny per prestare soccorso agli alluvionati. I coniugi Puglisi saranno molto orgogliosi della scelta della loro figlia minore. Nel negozio, intanto, ci sarà una nuova assunzione: Barbara Musso supererà la prova e diventerà ufficialmente una Venere.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Marcello ha lasciato Adelaide

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, andate in onda su Rai 1, Marcello ha preso una decisione dolorosa: lasciare Adelaide alla vigilia delle nozze. La contessa è rimasta sconvolta dalle parole del suo fidanzato e, una volta rimasta sola, ha sfogato la sua rabbia gettando a terra diversi oggetti presenti nella sua camera da letto. Umberto, sentendo il trambusto provenire dalla stanza della cognata, ha sfondato la porta e ha cercato di consolarla.