Nella settimana dal 3 al 7 novembre a Il Paradiso delle Signore, in onda su Rai 1, Adelaide è furiosa per la relazione tra Rosa e Marcello e decide di attuare la sua vendetta, mentre una lettera della zia Sandra spinge Irene a riflettere sulla sua vita sentimentale. Nel frattempo Roberto e Mario si ritrovano alla presenza di Caterina, che ignora il loro passato comune. Sullo sfondo, arrivano le drammatiche notizie dell’alluvione di Firenze: un evento che scuote l’Italia intera e coinvolge emotivamente anche alcuni protagonisti della soap.

Adelaide trama contro Rosa e Marcello

Adelaide non intende fare passi indietro: dopo aver scoperto la storia tra Rosa e Marcello, chiede a Roberto di licenziarli entrambi, generando tensione nell’atelier.

Marcello, consapevole della determinazione della contessa, sceglie di dimettersi per proteggere Rosa.

L’alluvione di Firenze e le sue conseguenze

Nel mezzo delle dinamiche personali, un fatto tragico irrompe nelle vite dei personaggi: la radio annuncia l’alluvione di Firenze. La notizia sconvolge tutti e spinge alcuni protagonisti ad agire. In particolare Agata decide di lasciare Milano e di partire per Firenze come volontaria, determinata a dare il proprio contributo, a seguirla ci sono anche Mimmo e Johnny.

Intanto Barbara Musso si presenta al Paradiso rispondendo all’annuncio di lavoro di Irene, arrivando in un giorno particolare appunto per la tragedia climatica in corso a Firenze.

Infine Enrico, provato da un errore in sala operatoria, trova conforto confidandosi con Marta.

Riepilogo della puntata precedente di Il Paradiso delle Signore

La settimana precedente si era chiusa con entusiasmo per il successo del lancio del "Paradiso Donna". Nell’episodio di venerdì 31 ottobre, la zia Sandra, prima di lasciare Milano, aveva saldato i debiti di Irene e le aveva lasciato una proposta tramite una lettera.

Caterina aveva ricevuto una sorpresa romantica, diventata però fonte di dolore per Roberto: l’uomo aveva scoperto che Mario Oradei era il fidanzato della Venere.

Intanto Adelaide, dopo aver ascoltato una conversazione tra Odile e Umberto, aveva capito la ragione della rottura con Marcello e aveva deciso di reagire con fermezza.

Il Paradiso e l'andamento dei fatti storici: l'alluvione di Firenze del 1966

Come spesso accaduto già in passato, a Il Paradiso delle signore l'andamento delle vicende ripercorre parallelamente degli eventi storici realmente accaduti. L'alluvione di Firenze infatti avvenne precisamente il 4 novembre 1966 ed ebbe ripercussioni che durarono diversi giorni, al punto da spingere diverse centinaia di giovani da tutta Italia a dirigersi nel capoluogo toscano per prestare soccorsi alla popolazione, essi furono ribattezzati gli "angeli del fango".