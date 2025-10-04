Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano momenti drammatici per una delle protagoniste. Nella puntata in onda giovedì 16 ottobre alle 16 su Rai 1, Rodolfo Sacchi aggredirà Rosa Camilli. Fortunatamente, Marcello Barbieri interverrà tempestivamente per soccorrere la giornalista, mentre Mirella, testimone dell'accaduto, rimarrà profondamente sconvolta. Nel frattempo, Caterina sarà turbata per la mancanza di notizie da parte del suo fidanzato, mentre Delia si impegnerà ad aiutare Johnny a trovare un lavoro.

Marcello soccorre Rosa

Marcello vivrà momenti di tristezza legati alla partenza del suo migliore amico, Salvatore Amato, che si trasferirà a Sanremo.

I due soci della Caffetteria si saluteranno con emozione, ricordando i momenti condivisi in passato e sognando insieme nuovi progetti per il futuro. Per Barbieri, però, la nostalgia lascerà presto spazio all’ansia e alla preoccupazione: Rosa Camilli verrà aggredita da Rodolfo Sacchi. Marcello riuscirà a intervenire e soccorrere tempestivamente la giornalista, mentre Mirella, testimone della scena, sarà profondamente turbata da quanto accaduto alla sua collega.

Greta realizza l'abito da sposa per Adelaide

Nel frattempo, Greta Marchesi, sorella di Ettore, si avvicinerà alla contessa Adelaide. La stilista realizzerà per lei un nuovo abito da sposa, permettendole di ritrovare il sorriso dopo che il vestito precedentemente scelto è stato danneggiato.

Johnny, invece, sarà turbato per le difficoltà nel trovare lavoro; sua cugina Delia si mobiliterà subito per aiutarlo. Spazio anche alle vicende di Caterina, che sarà triste per la mancanza di notizie da parte del suo fidanzato. Mirella, vedendola giù di morale, avrà un’idea per sostenerla e darle conforto.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Adelaide ha scelto l'abito disegnato da Botteri

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore trasmesse su Rai 1, Adelaide ha ricevuto la visita di due stilisti provenienti da negozi concorrenti, che le hanno presentato gli abiti pensati per le testimoni delle sue nozze. Marta ha indossato il vestito disegnato da Gianlorenzo Botteri, mentre Odile ha provato la creazione di Ettore Marchesi.

Di fronte a due proposte molto diverse, la contessa ha scelto l’abito dello stilista del negozio di Marcello. Nonostante la mancata selezione, Ettore ha dimostrato grande talento e prontezza, riuscendo a risolvere al volo un problema riscontrato da Anita nell’abito di Botteri: con l’aiuto di un tagliacarte, ha reso il vestito della bambina molto più comodo. Nel frattempo, Irene ha scritto una lettera fingendo che fosse stata Elvira a comporla. Il suo intento era quello di esprimere chiaramente i sentimenti della giovane di fronte alla prospettiva di un trasferimento in Sicilia, lontana da Milano. Salvatore, dopo aver letto la lettera, ha compreso che sua moglie non sarebbe stata felice a Taormina e ha quindi cambiato idea, scegliendo la soluzione già proposta dai genitori di Elvira: un trasferimento a Sanremo.