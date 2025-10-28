La showgirl Luana Borgia si è raccontata in un'intervista esclusiva a Blasting News, nella quale ha posto l'accento su alcuni sogni nel cassetto, fra cui quello di partecipare un giorno a L'Isola Dei Famosi, e sul libro da lei recentemente scritto, dal titolo "Oltre i confini del proibito". La sua carriera ha avuto inizio negli anni Novanta, dividendosi nelle vesti attrice di film, showgirl e ora scrittrice.

Un libro autobiografico: ripercorre a ritroso la propria vita

Ciao Luana, cosa puoi dirci sul tuo libro Oltre i confini del proibito?

"Il mio libro 'Oltre i confini del proibito', non è altro che il ripercorrere a ritroso della mia vita.

È un libro autobiografico dove parlo della Luana adolescente fino alla nuova Luana di oggi".

Ritieni che sia il libro della maturità?

"Si può definire il libro della maturità, perché sulla base del mio vissuto, ho fatto un bilancio della mia vita, dove ho riscoperto alcuni tratti in maniera diversa con gli occhi della Luana di oggi".

Quanto credi sia stato importante il tuo rapporto con la fede?

"Nonostante il mio passato, io ho un bellissimo rapporto con la fede, vado a messa e prego tutte le sere".

Hai lavorato anche in veste di conduttrice: in quale ruolo ti ci ritrovi meglio?

"Ho avuto la fortuna di lavorare al fianco di Paolo Limiti, nel suo programma "Ci vediamo alle due" su Rai 1, in veste di showgirl.

Per me Paolo è stato un grande amico a maestro di vita, mi ritengo un personaggio poliedrico".

Riguardo il passato nel mondo del cinema per adulti rinneghi qualcosa oppure no?

"Per quanto riguarda il mio passato, io non rinnego nulla, ho fatto una scelta di vita, mi sono divertita, l'ho fatto con amore e grande professionalità".

Dai social si vede la tua passione per la scrittura e in particolare la collaborazione con testate: da dove nasce?

"La scrittura ha iniziato ad appassionarmi da quando ho scritto il mio libro. Attraverso la scrittura di dalla possibilità di esprimere i propri pensieri, le proprie emozioni e gli stati d'animo. Sono stata contattata da Simone di Matteo, che mi ha proposto di scrivere una mia rubrica "Eros e Tanathos" per la sua testata giornalistica Tempi Moderni".

Quali sono i tuoi prossimi progetti lavorativi?

"Come progetti lavorativi, per il momento sto girando l'Italia per il mio libro, presente eventi. Ho un progetto lavorativo e quello di partecipare all'isola dei famosi".

L'equitazione è una delle tue passioni: nasce sin da quando sei bambina?

"L'equitazione è il mio grande amore fin da quando ero una bambina. Ho vinto i campionati nazionali di dressage, ora mi occupo di un maneggio di cavalli anziani a fine carriera, di cui c'è anche il mio fiorino".