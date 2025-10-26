Cambio programmazione per La forza di una donna su Canale 5 nel palinsesto di sabato 1° novembre 2025. Pur essendo un giorno festivo per milioni di Italiani, la serie tv turca incentrata sulle vicende di Bahar sarà regolarmente in onda nella fascia del primo pomeriggio con la consueta puntata speciale del fine settimana.

Questo sabato pomeriggio, però, la soap opera avrà una durata diversa rispetto al solito e comincerà anche con qualche minuto di anticipo, togliendo spazio alla messa in onda di Beautiful.

Mediaset brinda al successo de La forza di una donna nel daytime pomeridiano

Mediaset continua a gongolare dal punto di vista Auditel grazie al successo de La forza di una donna, la fortunatissima serie turca che da questa estate ha saputo appassionare e conquistare il gradimento degli spettatori di Canale 5, risultando spesso e volentieri tra i programmi più visti della giornata.

Al sabato pomeriggio, gli ascolti della puntata speciale della soap opera, continuano a essere strepitosi con una media Auditel che si aggira sui 2,2 milioni di appassionati e uno share che oscilla tra il 22 e il 24% con picchi che hanno raggiunto anche il 26% durante la messa in onda pomeridiana.

La nuova puntata de La forza di una donna dura di più su Canale 5

Per il prossimo sabato 1° novembre è in programma una piccola variazione di programmazione per La forza di una donna nella fascia pomeridiana, dato che la puntata speciale durerà leggermente di più.

Come riportato dalla Guida Tv ufficiale Mediaset, il nuovo appuntamento andrà in onda a partire dalle ore 14:15 circa, subito dopo la messa in onda di Beautiful.

La serie turca andrà avanti come di consueto fino alle ore 16:30 e, di conseguenza, potrà godere della messa in onda di circa 20 minuti in più rispetto al solito, dato che l'orario di partenza solitamente è invece fissato tra le 14:35 e le 14:40 circa.

Bahar si ritrova in pericolo nella puntata de La forza di una donna di sabato 1° novembre

Le anticipazioni della nuova puntata prevista sabato 1° novembre su Canale 5 rivelano che Suat confesserà a Sirin che gli scagnozzi di Nezir stanno per organizzare un attentato, così da poter entrare armati all'interno dell'appartamento di Bahar.

Lo scopo sarà quello di rapire non solo la donna, ma anche i suoi due amati bambini, così da metterla in estrema difficoltà.

Intanto però Bahar assieme a Sarp e ai loro due bambini riusciranno a raggiungere la casa in montagna per passare qualche giorno in assoluta tranquillità, ma si ritroveranno a fare i conti con una serie di difficoltà. Il riscaldamento dell'appartamento non funzionerà, così come non avranno del cibo a sufficienza per sfamare i bambino.