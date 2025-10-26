In occasione della quinta puntata di Ballando con le Stelle c'è stato un nuovo scontro tra Barbara D'Urso e Selvaggia Lucarelli. Tutto è iniziato quando la giurata ha giudicato insufficiente la performance della concorrente in coppia con Pasquale La Rocca: "Sei diventata trash". Critica alla quale la concorrente ha replicato: "Poverina".

D'Urso: 'Giuria anomala', 'Stai rosicando', replica Lucarelli

Sabato 25 ottobre, Pasquale La Rocca e Barbara D'Urso hanno portato in scena una salsa con diversi passi di danza impegnativi. Al termine dell'esibizione i giurati Zazzaroni, Canino, Smith e Mariotto hanno spiegato al maestro di danza di aver chiesto troppo alla sua partner di gara.

Arrivato il turno di Selvaggia Lucarelli, la giurata ha ironizzato: "Secondo me stasera ti converrebbe che parlassi di altro piuttosto che di ballo". Al momento delle votazioni, Barbara D'Urso ha affermato: "Questa è una giuria anomala, perché una giurata non dovrebbe esprimere giudizi su una concorrente".

L'allusione è dovuta al fatto che il giorno prima alla trasmissione Tv Talk Selvaggia Lucarelli alla domanda su chi, secondo lei, avesse più possibilità di vittoria, aveva fatto il nome di Francesca Fialdini.

A quel punto la giurata ha precisato che il suo era stato solamente un pronostico e non una preferenza personale, proseguendo: "Non sbattere gli occhi, perché io non voglio litigare". "Ma posso almeno sbattere gli occhi?", la replica della concorrente.

A quel punto Lucarelli ha aggiunto: "Ormai è diventato un tormentone che tu sbatti gli occhi. Sei diventata tutto quello che hai fatto in tv, il trash". Parole alla quale la concorrente ha deciso di rispondere: "Poverina".

La classica finale: Convertini e Coriandoli a rischio eliminazione

Al termine di tutte le esibizioni, la classifica della quinta puntata è stata la seguente:

1- Martina Colombari

2 - Francesca Fialdini

3 - Filippo Magnini

4 - Barbara D'Urso

5 - Andrea Delogu

6 - Fabio Fognini

7 - Rosa Chemical

8 - Marcella Bella

9 - Nancy Brilli

10 - Beppe Convertini e Paolo Belli (a parimerito)

11 - Signora Coriandoli

Pertanto Beppe Convertini e la Signora Coriandoli sono finiti allo spareggio finale.

Dunque nella prossima puntata, uno dei due concorrenti sarà eliminato.

Cosa pensano i telespettatori

Lo scontro tra D'Urso e Lucarelli è stato commentato anche su X.

"Qui ha capito male Barbara D'Urso, perché quello di Lucarelli era un semplice pronostico", ha fatto notare un utente. Un altro ha detto: "Mi dispiace ma Barbara D'Urso viene costantemente presa di mira dalla prima puntata". Un telespettatore invece ha affermato: "Ma basta con queste frecciatine a Carmelita". Mentre qualcun altro ha asserito: "Ormai Lucarelli e D'Urso sono due rette parallele che non s'incontreranno mai".