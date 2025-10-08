Le anticipazioni de La forza di una donna annunciano una vendetta da parte di una delle protagoniste della soap turca. Nella puntata che andrà in onda giovedì 16 ottobre alle 16:05 su Canale 5, Ceyda vorrà vendicarsi di Jale per averla trattata male. Intanto, Bahar si recherà a casa di sua madre per incontrare Sirin e andrà su tutte le furie con lei, poiché non le rivelerà dove si trovi Sarp.

Ceyda è arrabbiata con Jale e vuole vendicarsi

Il rapporto tra Ceyda e Jale subirà una battuta d’arresto quando la dottoressa tratterà male la baby sitter di suo figlio.

L’amica di Bahar, infatti, era stata assunta da Jale per occuparsi del bambino mentre lei si trovava in ospedale, ma la situazione precipiterà a causa di un equivoco. Ceyda non tollererà il comportamento di Jale e desidererà vendicarsi, architettando un piano. Intanto, Bahar vorrà incontrare sua sorella per regolare alcuni conti rimasti in sospeso.

Bahar si infuria con Sirin

Nel frattempo, Bahar si recherà a casa di Enver e Hatice per incontrare Sirin, alla quale avrà alcune domande da porre. Bahar, infatti, vorrà sapere da sua sorella dove si trovi Sarp. Tuttavia, la figlia del sarto non risponderà a nessuno dei quesiti posti dalla sorellastra. A quel punto, Bahar andrà su tutte le furie e avrà un impeto di rabbia.

In seguito, la madre di Doruk e Nisan si recherà insieme a Sirin in un luogo per incontrare il famoso fidanzato di cui la ragazza si vanta da diverso tempo.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Sarp e Bahar si sono abbracciati

Nelle precedenti puntate de La Forza di una donna andate in onda su Canale 5, Bahar ha ricevuto una visita inaspettata nel suo appartamento. Quando ha aperto la porta di casa, si è trovata di fronte Sarp, suo marito creduto morto da cinque anni. Dopo essersi abbracciati, i due sono scoppiati in lacrime davanti agli occhi di amici e parenti. Successivamente, Sarp è andato via, lasciando la moglie piena di dubbi e senza sapere dove fosse diretto. In seguito, la figlia di Hatice ha scoperto che tutta la sua famiglia, compresi i figli, gli amici e il fidanzato Arif, era a conoscenza del fatto che Sarp fosse vivo.

Profondamente turbata da tale rivelazione, Bahar ha preferito chiudere i rapporti con tutti. Nel frattempo, Arif ha notato dei loschi individui sempre affacciati alla finestra di un appartamento vicino al suo bar. Pertanto, l’uomo ha colto l’occasione per conoscere uno dei nuovi vicini e porgli alcune domande, chiedendo soprattutto perché stessero sempre di guardia alla finestra. Intanto, Jale ha offerto a Ceyda un lavoro come baby-sitter per suo figlio, pretendendo però che la ragazza cambiasse colore e taglio di capelli e usasse un linguaggio più consono e adatto a un bambino.