Le anticipazioni di La notte nel cuore annunciano nuovi problemi e drammi in arrivo per i protagonisti della soap turca. Nel ventiquattresimo episodio, in onda domenica 12 ottobre alle 21:25 su Canale 5, Esma tenterà il suicidio, ma verrà salvata in tempo. Nel frattempo, la situazione tra i Sansalan degenererà quando Nihayet schiaffeggerà Hikmet. Una bella notizia, invece, attende Cihan e Melek: scopriranno che il bambino che aspettano è sano.

Esma tenta il suicidio e viene difesa da Cihan

Le cose si complicheranno per la famiglia Sansalan, poiché Tahsin porterà avanti il suo piano di vendetta contro i parenti.

Il facoltoso imprenditore, fratellastro di Samet e Hikmet, deciderà di cambiare il nome del lussuoso albergo di famiglia, rimuovendo il cognome Sansalan e rinominandolo 'Yenisehirli Hotel'. I colpi di scena non finiranno qui: i Sansalan scopriranno che la loro villa è stata pignorata. Nel frattempo, proprio nell’abitazione di Samet, si verificherà un episodio drammatico. Al ritorno a casa, Cihan troverà grande trambusto causato da un gesto estremo di Esma, che tenterà di togliersi la vita. Cihan non esiterà quindi a prendere le difese della giovane cameriera.

Hikmet, Nihayet e Sumru discutono in ospedale

Nel frattempo, la famiglia Sansalan si riunirà in ospedale per stare accanto a Samet, vittima di un terribile incidente d’auto.

In clinica, Hikmet, Nihayet e Sumru avranno un’accesa discussione che degenererà rapidamente: Nihayet schiaffeggerà Hikmet e Cihan interverrà per riportare la calma. Proprio Cihan, insieme a Melek, cercherà di trovare un modo per far riappacificare le famiglie. Intanto, tra Nuh e Sevilay ci sarà una tregua: i due fidanzati proveranno a riavvicinarsi, anche se Sevilay metterà in chiaro che è l’ultima volta che lo perdona. Nel frattempo, Melek avvertirà forti dolori addominali e Cihan si offrirà di accompagnarla dalla ginecologa. Di fronte alla dottoressa, i due riceveranno una notizia rassicurante: il bambino che aspettano è in salute.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Sevilay e Melek hanno rischiato di morire

Nelle precedenti puntate di La notte nel cuore andate in onda su Canale 5, Esat ha messo in atto un piano di vendetta contro Melek e, d’accordo con sua zia Hikmet, ha speronato l’auto della ragazza. Purtroppo, le cose non sono andate come previsto: Melek non era sola in macchina, ma accanto a lei c’era anche Sevilay. Hikmet, disperata per aver causato danni anche a sua figlia, ha cercato di rimediare chiamando i soccorsi. Durante l’incidente, Esat ha fatto finire fuori strada Melek e Sevilay, che sono rimaste per diverso tempo sul ciglio di un burrone, rischiando di precipitare nel vuoto. Fortunatamente, l’intervento dei soccorritori è stato tempestivo e l’auto è stata riportata in sicurezza.