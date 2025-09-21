Le anticipazioni de La notte nel cuore rivelano la fuga di uno dei protagonisti e un pericolo imminente per due personaggi. Nella puntata in onda domenica 28 settembre alle 21:20 su Canale 5, Esat sparirà nel nulla facendo perdere le proprie tracce. Cihan si metterà alla ricerca del fratello finché non ne scoprirà il nascondiglio. Intanto, Sevilay e Melek vivranno momenti di panico, rimanendo intrappolate in auto sul ciglio di un burrone.

Esat si dà alla fuga, Cihan lo cerca

Cihan non si darà pace: vorrà ritrovare il suo fratellastro. Esat è scappato facendo perdere le sue tracce.

Il maggiore dei Sansalan architetterà pertanto un piano per rintracciarlo, mettendolo in difficoltà: gli bloccherà tutte le carte di credito e il conto bancario. Cihan, in seguito, riuscirà a scoprire il nascondiglio di Esat e sarà determinato a catturarlo, ma non agirà da solo: ordinerà ai suoi uomini di prenderlo.

Melek e Sevilay rischiano la vita sul ciglio di un burrone

Verranno approfondite le vicende di Melek. Quest’ultima trascorrerà momenti sereni durante il suo soggiorno alla villa di Tahsin e rafforzerà il legame con Nuh, con cui instaurerà una profonda intesa. Inoltre, Melek avrà modo di approfondire anche la conoscenza con Sevilay. Purtroppo, le anticipazioni della puntata in onda il 28 settembre non lasciano presagire nulla di positivo, poiché la tranquillità durerà ben poco.

Melek si recherà a una visita ginecologica accompagnata da Sevilay, che si offrirà di farle compagnia. Durante il tragitto, però, le due ragazze avranno un incidente e resteranno intrappolate nell’auto in bilico sul ciglio di un burrone. La loro vita sarà in pericolo: anche un minimo movimento potrebbe farle precipitare nel burrone sottostante.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Cihan ha scoperto che Melek è incinta

Nelle precedenti puntate de La notte nel cuore, andate in onda su Canale 5, Melek ha sparato a Cihan ed è stata arrestata in seguito alla testimonianza del giovane Sansalan, che l’ha accusata davanti al giudice. La sorella di Nuh è finita in carcere. Successivamente, grazie alla rivelazione del tuttofare di famiglia, Cihan ha scoperto che Melek è incinta e si è precipitato a ritrattare la sua deposizione, consentendo il rilascio della ragazza.

I due ex si sono ritrovati faccia a faccia e hanno avuto un duro confronto, durante il quale Melek ha dichiarato di voler crescere il bambino da sola. Nel frattempo, Sumru ha subito un tentativo di violenza da parte del suo datore di lavoro e, per difendersi, lo ha ucciso. In preda al panico, ha chiamato Tahsin, che l’ha aiutata a sbarazzarsi del corpo.