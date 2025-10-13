Mediaset anticipa il finale de La notte nel cuore, la fortunata soap opera turca che da questa estate ha saputo conquistare e intercettare il gradimento degli spettatori, registrando ascolti in costante crescita.
La serie, composta da una sola stagione, giungerà al termine in anticipo rispetto al previsto complice la scelta del Biscione di puntare sulla messa in onda di una doppia puntata settimanale per tutto il mese di ottobre.
Una scelta che porterà al gran finale di sempre della soap entro il prossimo dicembre, per poi lasciare spazio a nuove serie turche previste sempre in prime time.
In queste settimane Mediaset si gode il successo Auditel de La notte nel cuore, la fortunata serie turca che in queste settimane di messa in onda ha registrato ascolti in costante crescita, fino a raggiungere la soglia del 18-19% di share.
Numeri che hanno spinto i vertici della tv commerciale a puntare sulla messa in onda di una doppia puntata settimanale per tutto il mese di ottobre, con messa in onda al martedì e alla domenica sera.
Una scelta che, dal punto di vista degli ascolti, sta portando a dati decisamente interessanti in prime time, dato che la media si aggira sui 2,5 milioni di spettatori: numeri positivi in grado di tener testa agli ascolti delle fiction trasmesse in prime time su Rai 1.
La soap opera La notte nel cuore chiude i battenti entro dicembre 2025
Tuttavia, la decisione del Biscione di puntare sulla messa in onda della doppia puntata settimanale in prime time per La notte nel cuore, comporterà anche un anticipo del finale in prima visione.
Se fino a qualche settimana fa la serie turca era in programma fino ai primi mesi del 2026, con questa programmazione speciale che prevede due appuntamenti settimanali su Canale 5, verrà anticipata al prossimo dicembre.
Entro il periodo natalizio, quindi, gli spettatori assisteranno al gran finale delle vicende di Nuh e Sevilay ma intanto i vertici del Biscione stanno già acquistando dei nuovi titoli da trasmettere poi nella fascia del prime time.
Il finale della soap opera turca sarà emozionante per la coppia formata da Nuh e Sevilay
Un finale che si preannuncia particolarmente felice ed emozionante per la coppia composta da Nuh e Sevilay, dato che per i due arriverà il momento di godersi la loro storia d'amore.
La coppia si lascerà alle spalle il passato e saranno finalmente pronti a viversi serenamente questa relazione, intenzionati a scrivere un nuovo capitolo della loro vita assieme, dopo aver superato una miriade di peripezie.