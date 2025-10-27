La soap tv La notte nel cuore si avvia a passi spediti verso il gran finale della prima e unica stagione attualmente in onda con buon successo nel prime time di Canale 5.

Dopo i buoni ascolti registrati nel coro di queste settimane autunnali, i vertici del Biscione hanno scelto di puntare sulla doppia puntata della serie turca anche per il mese di novembre. Tutto ciò porterà a una sostanziale accelerata della serie turca verso le fasi conclusive che andranno in onda entro il periodo natalizio.

Mediaset conferma la doppia puntata serale de La notte nel cuore

L'appuntamento con La notte nel cuore continua a rivelarsi uno dei più seguiti della fascia serale di Canale 5, in grado di registrare una media di oltre 2,3 milioni di spettatori a puntata e punte del 17% di share.

Un buon successo che permette ai vertici del Biscione di poter tirare un sospiro di sollievo per quanto riguarda gli ascolti del prime time, questo autunno provati dalla messa in onda di serie tv italiane e show che non hanno ottenuto il successo sperato, come nel caso del Grande Fratello con Simona Ventura, fermo sotto la soglia dei 2 milioni di spettatori a settimana.

Anche per la prima parte del mese di novembre, quindi, si andrà avanti con la doppia puntata serale della serie turca incentrata sulle vicende di Melek, Nuh e Sevilay.

Quando c'è il gran finale de La notte nel cuore in prima visione assoluta

Gli spettatori potranno continuare a vedere gli episodi inediti sia di martedì sera che di domenica sera, dalle 21:50 alle 00:10 circa.

Con questa programmazione speciale de La notte nel cuore, ci si avvicinerà a passi spediti verso il gran finale di sempre della prima e unica stagione realizzata in Turchia.

Al momento, salvo ulteriori cambi di programmazione dell'ultimo momento, la messa in onda delle ultime puntate della serie è prevista su Canale 5 entro il periodo natalizio.

Terminato il ciclo di episodi di questa serie, si punterà sul ritorno di un altro prodotto turco che aveva fatto breccia nel cuore degli spettatori: trattasi di Io sono Farah, con protagonista Demet Ozdemir.

Confermato il ritorno di Io sono Farah nella fascia di prime time

Dopo il debutto estivo e il boom di ascolti registrato in daytime, Mediaset aveva scelto di sospendere Io sono Farah per non sprecarla in un periodo dell'anno in cui cominciava ad esserci un calo della platea televisiva per le vacanze estive.

Da qui la decisione di sospenderla e metterla in stand-by, così da poter poi recuperarla in occasione della stagione autunnale e invernale di Canale 5.

Al momento il ritorno è previsto per il mese di dicembre ma, questa volta, non andrà più di pomeriggio bensì in prime time.