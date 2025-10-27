Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano un cambio di rotta per Marcello. Nell'episodio che sarà trasmesso martedì 4 novembre alle 16 su Rai 1, Barbieri sarà disposto a tutto pur di difendere il suo amore nascente con Rosa. Adelaide, invece, sarà furibonda dopo aver scoperto la relazione dell’ex compagno e si rivolgerà a Roberto, chiedendogli di licenziare entrambi dal negozio. Nel frattempo, il professor Di Meo scoprirà che Enrico non sta seguendo le istruzioni ricevute per la terapia.

Marcello e Rosa uniti dopo gli attacchi di Adelaide

Marcello e Rosa affronteranno momenti difficili, poiché la loro storia d’amore, appena sbocciata, dovrà resistere agli attacchi di Adelaide. La contessa, infatti, non accetterà di essere stata lasciata, a un passo dal matrimonio, dal suo fidanzato e per una donna molto più giovane di lei. Nel frattempo, Barbieri e Camilli si dimostreranno pronti ad affrontare insieme la situazione. Marcello sarà convinto che Adelaide continuerà a colpire finché non avrà portato a termine la sua vendetta. La contessa, infatti, vorrà allontanare sia il co-direttore de Il Paradiso delle signore che la giornalista, cacciandoli dal negozio di moda.

Adelaide obbliga Roberto a licenziare Rosa e Marcello

Nel frattempo, Adelaide sarà determinata a portare a termine il suo intento, ma per riuscire a mandare via i due amanti da Il Paradiso delle signore avrà bisogno di un alleato. La contessa si rivolgerà quindi a Roberto Landi, che si vedrà costretto a licenziare sia Marcello che Rosa. Johnny Pastore, invece, vorrà offrire il suo pieno supporto a Irene Cipriani, impegnata nell’ardua ricerca di una degna sostituta per Elvira Gallo. La capo commessa sarà, infatti, alle prese con la selezione di una nuova Venere. Le anticipazioni, però, non chiariscono in che modo il cugino di Delia sarà d’aiuto, né se il suo intervento si rivelerà davvero fondamentale.

Tornando alle vicende della prestigiosa clinica milanese, Alberto Di Meo scoprirà che Enrico Proietti ha finalmente iniziato a seguire la terapia per recuperare la piena funzionalità della sua mano destra. Tuttavia, il professore si renderà conto che il medico non sta seguendo correttamente le istruzioni ricevute.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Umberto ha consolato Adelaide

Nei precedenti episodi de Il Paradiso delle signore trasmessi su Rai 1, Umberto ha udito un forte trambusto provenire dalla camera di Adelaide e ha sfondato la porta per capire cosa stesse accadendo. Guarnieri ha trovato la contessa con indosso l’abito da sposa, in preda a una crisi di rabbia e dolore, e ha cercato di starle vicino abbracciandola.

Nel frattempo, Mimmo ha ospitato Johnny a casa sua, mentre Enrico ha continuato a mentire a Marta, nascondendole di avere un problema alla mano. Ettore e Greta, invece, hanno iniziato a tramare alle spalle di Adelaide e Umberto, ma non è ancora chiaro chi siano realmente e perché vogliano vendicarsi della contessa e di Guarnieri.