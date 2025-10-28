Enise darà il suo addio a tutti nella puntata de La notte nel cuore di domenica 2 novembre: "Non tornerò più", dirà a Sumru spiegando di voler dedicare il resto della sua vita alla fede.

Le anticipazioni rivelano che Enise sarà molto grata a Sumru che l'ha sempre trattata bene e a Tahsin che l'ha accolta in casa sua quando lei era in seria difficoltà. Nel frattempo, Nuh dovrà decidere se rivolgersi a uno psichiatra o rinunciare alla sua famiglia.

Hikmet e Nuh usciranno dal carcere

Le anticipazioni de La notte nel cuore annunciano che Hikmet e Nuh saranno rilasciati dopo un breve periodo di detenzione grazie a Tahsin.

Quest'ultimo, infatti, parlerà direttamente con Hikmet e le chiederà di ritirare la denuncia a Nuh se non vuole finire i suoi giorni in carcere. La donna, suo malgrado, accetterà l'accordo di Tahsin e tornerà a casa, ma non potrà fare a meno di piangere sulle sue miserie. Sumru sarà commossa da Hikmet che a lei parlerà del suo doloroso passato e del difficile rapporto con suo padre e suo marito. Nel frattempo, Enise annuncerà a Tahsin e alla sua famiglia che è pronta a consegnare la sua vita alla fede. La donna si preparerà all'Umra e si scuserà con Cihan perché non sarà presente alle sue nozze con Melek. Enise indosserà gli abiti tipici e andrà a salutare Tahsin e Sumru, promettendo che pregherà per tutti loro.

L'atmosfera avrà tutta l'aria di un addio e quando Sumru proverà a chiedere a Enise e tornerà presto lei sarà molto chiara: "Non tornerò più". Seppur commossa, la domestica spiegherà che ha deciso di vivere il resto della sua vita dedicandosi interamente alla fede: "Ho lavorato così tanto che ora, se Allah me lo permette voglio vivere solo per lui".

La decisione di Enise e la gratitudine a Tahsin e Sumru

Nella puntata de La notte nel cuore di domenica 2 novembre, la famiglia dirà addio a Enise con un caloroso abbraccio. "Per tanti anni mi hai considerata una sorella" dirà a Sumru "e mi hai trattata bene". La donna ringrazierà anche Tahsin che l'ha accolta nella sua casa quando era in difficoltà: "Pregherò per tutti voi e per Nuh che ha un cuore puro, non guardate i suoi errori".

Nel frattempo, Cihan e Melek comunicheranno alla famiglia che si sposeranno entro pochi giorni. Sumru sarà preoccupata per la reazione di Nuh, ma Tahsin le farà coraggio e le assicurerà che il ragazzo andrà da uno psichiatra per risolvere i suoi problemi con la rabbia. Il giorno delle nozze, Nuh vedrà sua sorella dire di sì al suo nemico, ma riuscirà a trattenere le sue emozioni negative come aveva promesso a Sumru. Appena resterà da solo, Nuh andrà in un luogo isolato e sfogherà tutta la sua rabbia urlando a squarciagola. Al ritorno a casa, Tahsin imporrà a Nuh di chiamare uno specialista: se si rifiuterà, sia lui che Sumru gli volteranno le spalle e lo lasceranno da solo.

La rabbia di Nuh è sempre più fuori controllo

Nelle puntate precedenti, Nuh ha fatto preoccupare tutti a causa dei suoi comportamenti aggressivi. Il ragazzo è diventato morbosamente geloso e possessivo nei confronti di Sevilay che, all'ennesima scenata violenta, lo ha lasciato. Nuh è estremamente severo anche con sua sorella Melek perché non accetta la sua storia d'amore con Cihan e più volte le ha intimato di lasciarlo pur essendo il padre di suo figlio. L'atteggiamento di Nuh ha messo in difficoltà e in imbarazzo tutta la famiglia, ma ha toccato il fondo quando ha tentato di togliere la vita a Hikmet rischiando di uccidere sua sorella Harika. Dopo questo spiacevole episodio, fortunatamente non finito in tragedia, Tahsin ha deciso di prendere sei provvedimenti. Quando Nuh è stato arrestato nessuno della sua famiglia è andato a trovarlo in carcere, in modo da fargli capire che se continuerà a comportarsi in quel modo resterà completamente da solo.