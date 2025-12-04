Don Samuel e Maria rischieranno l'arresto nella puntata de La Promessa di martedì 9 dicembre, quando andranno dal conte per vendere il vaso ma lui li scambierà per ladri.

Le anticipazioni rivelano che Catalina manderà il parroco e Maria a vendere un vaso per fare beneficienza, ma il conte dubiterà di loro e chiamerà la polizia. A chiarire l'equivoco sarà un incontro inaspettato: Adriano sarà alla tenuta del conte e garantirà per Maria e Don Samuel.

Catalina consegnerà il vaso de La Promessa a Don Samuel

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che dopo aver sorpreso Don Samuel rubare un vaso dal palazzo, Catalina non potrà restare indifferente.

In un primo momento la ragazza rimprovererà duramente il prete per il grave gesto, ma poi lascerà spazio alla comprensione. Catalina ascolterà le ragioni di don Samuel che le parlerà di un villaggio di rifugiati che hanno bisogno di aiuto e prenderà una decisione. La figlia di Alonso convocherà Maria e Don Samuel e affiderà loro la vendita del vaso ad un patto: il ricavato dovrà essere destinato per metà ai rifugiati e per metà alla servitù, in difficoltà a causa della crisi dei marchesi. Sarà premura di Catalina avvertire Romulo del fatto che Maria sarà assente da La Promessa e preparerà una lettera da presentare al conte de Monteverde, certamente interessato ad acquistare il prezioso oggetto.

Il parroco e la cameriera si incammineranno verso la tenuta indicata da Catalina, ma le cose andranno molto diversamente dal previsto. Il conte, infatti accoglierà con sospetto gli improvabili visitatori e quando vedrà il vaso prezioso nelle loro mani i suoi dubbi aumenteranno.

Il malinteso con il conte e l'incontro con Adriano

Nella puntata de La Promessa di martedì 9 dicembre, don Samuel spiegherà al conte de Monteverde la situazione, ma non troverà la lettera firmata da Catalina. Maria interverrà chiedendo al nobile di telefonare al palazzo De Lujan e lui fingerà di farlo ma chiamerà la polizia. "Siete dei ladri", accuserà prima di cacciare don Samuel e la cameriera in malo modo. quando Maria farà per andarsene, però, si imbatterà in Adriano e sarà molto sorpresa di vederlo.

Il mezzadro spiegherà al suo signore di conoscere molto bene Maria e Don Samuel e confermerà che sono delle brave persone e non dei ladri. Il conte si scuserà per la sua diffidenza e si impegnerà a richiamare la polizia per ritirare le sue accuse.

Catalina e Adriano: una breve e intensa parentesi d'amore

Adriano è andato via da La Promessa mesi fa, dopo la breve relazione con Catalina. Il ragazzo ha assicurato alla figlia di Alonso che non l'avrebbe mai dimenticata, ma dopo il suo rifiuto ha preferito allontanarsi per un po' dalla tenuta. A quei tempi, Catalina ha scelto di tornare da Pelayo e i due sono arrivati al punto di sposarsi. Il giorno delle nozze, però, Pelayo ha lasciato la sposa a un passo dall'altare, dicendole in una lettera che non si sentiva in grado di crescere un figlio non suo. Adriano, adesso, è convinto che Catalina sia sposata e abbia una famiglia, ma soprattutto ignora il fatto che la donna è incinta di lui.