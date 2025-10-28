"Mi deve ringraziare per il sangue freddo altrimenti avremmo battuto il trash Pappalardo contro Zequila", con queste parole Selvaggia Lucarelli ha commentato lo scontro avvenuto con Barbara d'Urso sabato sera a Ballando con le stelle.

Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli replica all'accusa di Barbara d'Urso

Nella puntata del 25 ottobre di Ballando con le stelle, Barbara d'Urso ha risposto alla critica di Selvaggia Lucarelli riguardo alla salsa eseguita con Pasquale La Rocca, alludendo al fatto che la giudice abbia puntato su Francesca Fialdini, pronosticandola come vincitrice dello show in un intervento a TV Talk.

Dal suo canto Lucarelli ha rispedito le accuse alla mittente.

La giornalista è tornata ora a commentare quanto accaduto anche dai profili su Facebook e Instagram. “Mi deve ringraziare per il sangue freddo altrimenti avrebbe potuto polverizzare l'imbattuto record del trash Pappalardo contro Zequila", è il messaggio che rivolge a Barbara d'Urso a sua difesa.

Lucarelli ha aggiunto poi che a TV Talk era stata chiamata a tracciare un pronostico sul vincitore di Ballando con le stelle. Il nome di Fialdini lo aveva quindi menzionato senza l'intenzione di indicarla come una sua preferenza personale. "Non ricordavo neppure esattamente come fosse stata posta la domanda, quindi non ho potuto sbugiardarla con precisione".

Il web si divide sulla querelle

Nel frattempo, l'opinione dei telespettatori attivi sui social appare piuttosto divisa sulla querelle avvenuta a Ballando con le stelle.

Da una parte ci sono i fan di Barbara D'Urso che la difendono dalla critica che aveva espresso Lucarelli, secondo cui la conduttrice partenopea sarebbe diventata "trash come la TV che faceva" in passato in Mediaset.

D'altro canto c'è chi invece supporta il punto di vista di Selvaggia Lucarelli, ritenendo che D'Urso non sia talentuosa nel ballo come vorrebbe dimostrare al dancing show.

Mara Venier si schiera con D'Urso

A Domenica in, nella puntata del 26 ottobre scorso, Mara Venier intanto ha spezzato una lancia in favore di Barbara, affermando che sarebbe la più talentuosa tra i concorrenti in gara al dancing show di Rai 1.

Inoltre ha esortando i giurati della competizione di Milly Carlucci a tenere conto che D'Urso riesca a tenersi in forma e a ballare con disinvoltura all'età di oltre 60 anni: "Io avrei voluto vederti felice lì a divertirti. Sei la più brava".