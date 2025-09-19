Nuovi e intensi colpi di scena caratterizzeranno gli episodi de La forza di una donna in onda prossimamente su Canale 5. Al centro delle trame ci sarà il piano di vendetta di Nezir, desideroso di vendicare la morte del figlio Mert avvenuta per mano di Sarp. Il potente boss arriverà a rapire Bahar, Piril e i loro bambini per fare uscire allo scoperto Cesmeli. L'uomo, però, sorprenderà tutti con una proposta. Una delle due donne dovrà accettare di sposarlo. Solo così salveranno Sarp e la sua vendetta sarà compiuta.

Anticipazioni La forza di una donna: Nezir rapisce Bahar, Piril e i bambini

Nei prossimi episodi della seconda stagione de La forza di una donna gli uomini di Nezir porteranno Bahar, Nisan e Doruk in un'altra casa. Sarp arriverà al rifugio e non troverà nessuno, né la donna é i bambini. L'uomo inizierà a preoccuparsi, poi la preoccupazione lascerà il posto alla disperazione quando troverà un biglietto di Nezir il quale lo informa che l'ex moglie e i figli sono nelle sue mani. Nel frattempo, anche Piril comincerà a preoccuparsi per sé e i suoi bambini e chiamerà subito suo padre per chiedergli di nuovo protezione. Proprio mentre è al telefono uscirà dalla sua camera e vedrà qualcosa di terrificante: tutte le sue guardie del corpo sono a terra, avvelenati dal thè.

Improvvisamente, sentirà qualcuno arrivare in ascensore. Piril si ritroverà così ad affrontare il suo peggior incubo: sarà faccia a faccia con Nezir. Quando Sarp scoprirà che anche la moglie e i gemelli sono stati rapiti impazzirà dalla rabbia e cadrà nella trappola del delinquente.

La proposta di Nezir: Bahar o Piril dovrà accettare di sposarlo

Stando alle trame turche de La forza di una donna, arriverà il momento più atteso da Nezir che finalmente avrà nelle sue mani Sarp. Il boss lo porterà nel suo roseto, che significa molto per lui. Tutto indica che è lì che lo ucciderà. Nezir prenderà la pistola che ha comprato appositamente per completare la sua vendetta e la punterà alla testa dell'assassino di suo figlio.

Tuttavia, non sparerà. L'uomo, infatti, avvertirà Sarp che ha in serbo per lui qualcosa di peggiore: "Mi implorerai di ucciderti". La preoccupazione più grande di Cesmeli sarà che Bahar, Piril o uno dei suoi figli paghino al posto suo. Giorni dopo Nezir svelerà le sue folli intenzioni. Riunirà Bahar e Piril nella stessa stanza e, dopo averle informate che Sarp è ancora vivo, farà loro una proposta per salvare la vita dell'uomo e di Arif, in prigione con l'accusa di avere ucciso Yeliz. Una delle due dovrà accettare di sposare Nezir. Chi accetterà rimarrà con i suoi figli nella villa. L'altra, invece, verrà rilasciata. E così anche Sarp, che verrà assicurato alla giustizia e potrà recuperare la sua vera identità.

Il rapporto paterno tra Nezir e Doruk

Durante la prigionia di Bahar, Doruk e Nisan, nasce un'inaspettato rapporto tra il bambino e il losco Nezir. Nei prossimi episodi de La forza di una donna quest'ultimo inizia a provare un reale sentimento paterno nei confronti del piccolo che sembra ricambiare il suo affetto. L'uomo trascorre del tempo col bambino in cui ha l'impressione di rivedere il defunto figlio Mert. La motivazione che lo spinge ad avvicinarsi a Doruk è sicuramente la mancanza del giovane ucciso da Sarp. Perciò, piano piano, al piano di vendetta si sostituisce il desiderio di riavere una famiglia.