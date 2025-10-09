Le anticipazioni di Segreti di famiglia annunciano grande tensione per le sorti del procuratore capo. Nelle puntate disponibili da lunedì 13 a venerdì 17 ottobre su Mediaset Infinity, Pars scomparirà nel nulla lasciando una semplice lettera di dimissioni. Ilgaz, preoccupato, proverà a rintracciarlo insieme a Derya, ma senza successo. Nel frattempo chiederà scusa a Ceylin per il suo comportamento e le proporrà di tornare insieme.

Ilgaz e Derya cercano Pars

La nuova settimana della soap turca sarà segnata dalla misteriosa scomparsa del procuratore capo Pars.

Dopo aver scritto una lettera di dimissioni, Pars sembrerà svanire nel nulla, generando forte preoccupazione tra i suoi colleghi. Né Ilgaz né Derya riusciranno a rintracciarlo, nonostante i numerosi tentativi. La sua assenza improvvisa solleverà dubbi e timori, soprattutto perché Pars non darà alcun segnale né spiegazione. Ceylin, intanto, suggerirà di tracciarne gli spostamenti attraverso il cellulare, ma anche questa pista non porterà a nulla di concreto. Il silenzio del procuratore capo sarà al centro delle indagini e potrebbe nascondere qualcosa di molto più grave. È bene ricordare che Pars è rimasto profondamente scosso dall’omicidio di Ridvan, morto in un conflitto a fuoco dopo essere stato autorizzato dallo stesso Pars a partecipare a una missione pericolosa.

Ilgaz e Ceylin tornano insieme

Ilgaz cercherà di ricucire il rapporto con Ceylin, chiedendole scusa per il suo comportamento durante l’indagine sul caso di Serdar. Le proporrà di tornare insieme, ma lei confesserà di aver bisogno di tempo. I due affronteranno nuovamente l’udienza di divorzio, ma questa volta sarà Ilgaz a tirarsi indietro, dichiarando di non voler più separarsi. Il giudice deciderà così di archiviare la richiesta, e la coppia tornerà a vivere insieme. Intanto, un caso insolito scuoterà la procura: una famiglia in procinto di seppellire un parente troverà la tomba già occupata. Infine, Umut recupererà un elastico con un capello dalla stanza di Ozge e la scientifica confermerà che il DNA coincide, aprendo nuovi scenari investigativi.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Ilgaz ha salvato Defne

Nelle precedenti puntate di Segreti di famiglia, Ilgaz ha iniziato una corsa contro il tempo per salvare sua sorella Defne, rinchiusa in una cella frigorifera. Il procuratore è riuscito a trarre in salvo la bambina e a portarla d’urgenza in ospedale, perché presentava i primi sintomi di ipotermia. Nel frattempo, Ridvan è stato ucciso dai killer, che erano consapevoli di non avere di fronte Salim. Pars, che aveva autorizzato l’operazione di scambio del detenuto con il suo assistente, si è sentito profondamente in colpa per la morte del ragazzo. Intanto, Metin si è risvegliato e ha potuto riabbracciare i suoi figli.