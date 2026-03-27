Belen Rodriguez torna ad Amici e, secondo gli esperti, si tratterebbe di uno schiaffo morale a Fabrizio Corona. Dopo l'addio alle reti TV e streaming Mediaset avvenuto nel 2023, la presentatrice argentina si é dedicata alla sua salute generale affrontando i postumi della rottura definitiva con l'ex marito storico, Stefano De Martino. Tuttavia, in seguito alla partecipazione come guest star al fianco di Samuray Jay per il brano Ossessione alla gara di Sanremo 2026, Belen è tornata come ospite ad Amici, contrariamente a quanto aveva affermato Corona.

Corona diceva che Belen covasse acredine verso Mediaset

In più di un'occasione Corona ha sostenuto che Belen covasse acredine verso Mediaset e che il suo addio all'azienda dipendesse da una mancata promozione ad un ruolo di conduzione. Ma a differenza di quanto sostenuto da Corona, Belén ha chiarito di non essere stata licenziata, ma di essersi presa una pausa volontaria.

Tra le pagine social, Mediaset intanto la cita tra gli ospiti ufficiali attesi al talent show di Amici: “Belen Rodriguez ospite della seconda puntata del Serale di Amici25! Ci vediamo sabato 28 Marzo in prima serata su Canale 5”, cira tra le righe la nota degli ospiti previsti nella nuova puntata del talent show di Maria De Filippi.

L'obiettivo della cittadinanza

Dopo 20 anni di residenza in Italia, Belen Rodriguez ha recentemente intrapreso l'iter finale e fissato l'esame per ottenere ufficialmente la cittadinanza italiana. Questo, complici anche i lavori da showgirl ad oggi portati avanti: Nella sua lunga carriera artistica avviata in Italia ha condotto programmi di punta come Le Iene, Tú sí que vales, Colorado e il Festival di Sanremo 2011. Inoltre, al di là degli impegni come artista di TV popolare l'argentina é molto attiva come imprenditrice nel settore beauty.