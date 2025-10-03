Le nuove puntate di Tempesta d'amore, in onda su Rete 4 nella settimana dal 6 al 10 ottobre, promettono di tenere i telespettatori con il fiato sospeso. Al Fürstenhof la tensione esplode: Werner e Katja trovano un candelabro insanguinato, ma il tentativo di distruggerlo porta all’arresto di Christoph, osservato con soddisfazione da Tom. Nel frattempo, Ana dovrà affrontare decisioni importanti per il suo futuro: da una parte l’inaspettata proposta di matrimonio da Philipp, dall'altra la volontà di riflettere ancora sui sentimenti che la legano a Vincent.

Anche Helene si troverà a fare i conti con la verità sul suo matrimonio fittizio, mentre il misterioso passato di Tom comincia a venire alla luce.

Christoph nei guai: le impronte sul candelabro lo incastrano

La tensione al Fürstenhof sale alle stelle quando Werner e Katja trovano un candelabro insanguinato nella neve. Werner, temendo che sia una trappola per incastrare Christoph, convince quest'ultimo a bruciarlo nel bosco. Tuttavia, il piano non va come previsto: Christoph viene arrestato sotto gli occhi di Tom, che osserva compiaciuto. Le indagini proseguono e il commissario Meyser scopre che il sangue sul candelabro appartiene a Tom, mentre le impronte digitali sono di Christoph, che viene incriminato ufficialmente.

Alexandra, incaricata di difenderlo, è assalita dai dubbi ma Werner la sprona a lottare per dimostrare l'innocenza dell'uomo.

Ana e Philipp: un futuro insieme?

Nel frattempo, Ana è immersa nei suoi progetti per la tenuta Von Thalheim, discutendone animatamente con Philipp. Quest'ultimo, colpito dalla determinazione di Ana, le chiede di sposarlo, lasciandola sorpresa e confusa. Sebbene il supporto della madre le dia forza, il ritorno sulla scena di Vincent, turbato dalla notizia del fidanzamento, potrebbe complicare le cose. Ana e Philipp festeggiano il loro fidanzamento, ma le tensioni non mancano e la giovane deve affrontare le sue incertezze sui sentimenti ancora presenti per Vincent.

Nella puntata precedente di Tempesta d'amore

Nella puntata precedente di Tempesta d'amore, andata in onda venerdì 3 ottobre, il compleanno di Christoph è stato segnato da un regalo inaspettato di Alexandra. Vincent, intanto, ha messo in discussione le motivazioni di Ana per averlo lasciato, sollevando dubbi nella ragazza, che ha cercato consiglio sia da Natalie che da Philipp. Nel frattempo, Katja e Werner hanno fatto una scoperta agghiacciante mentre erano a pesca: un candeliere insanguinato nella neve, che Katja ha subito sospettato essere l'arma del delitto contro Tom. La scoperta ha dato inizio a una serie di eventi che hanno portato all'arresto di Christoph, con conseguenze sconvolgenti per tutti i protagonisti.