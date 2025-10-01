Nelle puntate della soap Tv Tempesta d'amore in onda dal 6 al 10 ottobre su Rete 4, Christoph verrà arrestato per l'omicidio di Tom. In realtà quest'ultimo ha solo inscenato la propria morte per far ricadere la colpa su Saafeld. Inoltre, Philipp chiederà a Ana di sposarlo ricevendo un sì come risposta: tutto questo turberà Philipp.

Christoph finisce in carcere con l'accusa di aver ucciso Tom

Werner e Katja troveranno un candelabro insanguinato nella neve e sospetteranno che sia stato lasciato lì apposta per incastrare Christoph. Werner quindi convincerà Christoph a disfarsi del candelabro ma Saafeld verrà arrestato dal commissario Meyser.

Da lontano Tom assisterà alla scena è sarà soddisfatto della riuscita del suo piano. Meyser informerà Alexandra che il sangue sul candelabro è quello di Tom e che le impronte ritrovate su di esso sono di Christoph.

Per questo Saafeld verrà incriminato per l'omicidio dell'ex chaffeur. Ana invece, dirà a Philipp che la madre Nicole approva la sua idea di ristrutturare la tenuta Von Thalheim.

Philipp chiede a Ana di sposarlo: anticipazioni 6-10 ottobre

Werner sarà certo dell'innocenza di Christoph ed esorterà Alexandra a dare di tutto per difenderlo. Philipp invece, chiederà a Ana di sposarlo. I due annunceranno il loro fidanzamento ufficiale e Vincent ne sarà turbato. Tom si introdurrà nell'appartamento di Alexandra non sapendo che una telecamera di sorveglianza lo sta riprendendo.

Hildegard riconoscerà il nipote dalle immagini delle telecamere, ma per il commissario Meyser tutto ciò non sarà una prova sufficiente a scagionare Christoph. La messinscena di Tom però ormai verrà scoperta e Alexandra chiederà a Hildegard di mettersi in contatto con il nipote per fargli sapere che sarebbe meglio che si costituisse.

Intanto il pony di Natalie mangerà la nuova borsa di paglia di Ana e lei e Natalie passeranno la notte nelle scuderie per tenere sotto controllo l'animale. Erik e Nicole invece, vinceranno il torneo di freccette.

Il piano di Tom per incastrare Christoph in Tempesta d'amore

Il perfido piano di Tom Dammann (Milan Marcus) per incastrare Christoph Saalfeld (Dieter Bach) inizierà nel momento in cui l'ex chaffeur si renderà conto che la sua fidanzata Alexandra nutre ancora dei sentimenti per l'ex.

Roso dalla gelosia, Tom ha deciso di sbarazzarsi del rivale inscenato la propria morte e facendo ricadere la colpa su Christoph. Una serie di indizi abilmente costruiti ad hoc dall'ex chaffeur, faranno pensare che sia proprio Saafeld il colpevole. Le prove contro l'albergatore saranno schiaccianti, ma non è ancora detta l'ultima parola, perché Tom potrebbe venire presto smascherato.