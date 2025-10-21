Le anticipazioni di Tempesta d'amore, relative alle puntate che andranno in onda dal 27 al 31 ottobre, svelano che Ana deciderà di licenziarsi per non vedere più il suo ex fidanzato Philipp. Quest'ultimo disperato per aver perso la giovane Alves si rifugerà nell'alcool andando completamente fuori controllo.

Christoph fa la proposta di matrimonio ad Alexandra

Le anticipazioni di Tempesta d'amore, relative alle puntate che andranno in onda da lunedì 27 a venerdì 31 ottobre, prendono il via dallo stato di paranoia in cui cadrà Ana, sopraffatta dall'arrivo dell'eredità sostanziosa di Wilma.

Nel frattempo, Vincent cercherà di far credere ad Ana che i suoi sentimenti per Philipp non erano altro che gratitudine, visto che il ragazzo anni prima le aveva salvato la vita. Tuttavia, Alves attraverso un sogno capirà di provare ancora un sentimento per Brandes.

Gunther lascerà l'hotel per imbarcarsi in una nuova avventura dopo aver rotto con Helene. Anche quest'ultima partirà, lasciando un senso di vuoto in Werner. Valentina proporrà al nonno di restare ancora un po' per fargli compagnia, ma lui declinerà la proposta.

Le anticipazioni rivelano inoltre che Alexandra verrà salvata. Tom, invece, verrà ricoverato in un ospedale psichiatrico. Felice per aver ritrovato il suo grande amore, Christoph farà ad Alexandra la proposta di matrimonio.

Nel mentre, Nicole si renderà conto che il veterinario nutre ancora amore per Ana.

Stella arriva al Fürstenhof

Stella, una giovane donna farà il suo arrivo al Fürstenhof, dimostrandosi da subito una fan di Lale. Stella, infatti, non perderà occasione per stare il più vicino possibile al suo idolo.

Ana, non riuscendo a reprimere i suoi sentimenti per Philipp, darà le dimissioni per non incontrarlo più. Quando Philipp vedrà Ana gettare nel fiume la pietra simbolo del loro amore perderà il controllo rifugiandosi nell'alcool. Ana vedendo il suo ex completamente ubriaco, rinuncerà ad un importante colloquio di lavoro per stare con lui. Philipp però sarà ormai fuori controllo e rischierà di perdere il suo impiego.

Nicole inviterà a cena Yvonne ed Erik per trascorrere una serata a quattro con Michael, ma vi saranno delle conseguenze impreviste. Le due coppie si risveglieranno dopo la serata passata insieme in condizioni compromettenti, senza ricordare nulla di ciò che hanno fatto.

Il rapimento di Alexandra

Sembra essere giunto il lieto fine per Christoph ed Alexandra. Ma cosa era successo alla coppia nelle puntate precedenti? Dopo il tradimento di Christoph, Alexandra si è rifugiata tra le braccia di Tom. Un giovane ragazzo che sembrava aver perso la testa per lei. Presto però l'amore di quest'ultimo si è trasformato in ossessione, tanto che nel momento in cui Alexandra si era distaccata, lui ha deciso di rapirla.