Le anticipazioni di Un posto al sole annunciano un alone di mistero attorno ai genitori di Manuel. Nella puntata in onda venerdì 31 ottobre alle 20:50 su Rai 3, Rosa e Damiano saranno spiati da qualcuno a loro vicino, che noterà la ritrovata complicità tra i due. Intanto, Viola farà ritorno a Napoli, mentre, come ogni anno, i bambini di Palazzo Palladini festeggeranno Halloween.

Rosa e Damiano vicini e tenuti d'occhio da qualcuno

Rosa e Damiano si sono lasciati andare alla passione e faranno fatica a nascondere il loro inaspettato riavvicinamento alle persone che li circondano.

Secondo le anticipazioni della soap partenopea, ci sarà qualcuno, ancora non rivelato, che noterà la crescente complicità tra i genitori di Manuel. Non è ancora chiaro, dalla trama della puntata prevista per la serata del 31 ottobre, se sarà proprio il piccolo Manuel a percepire il clima di ritrovata armonia in famiglia, oppure se si tratterà dell’occhio attento di una donna. Potrebbe infatti essere Clara ad accorgersi che la sua amica è cambiata nei confronti di Damiano.

Viola torna a Napoli

Nel frattempo, le anticipazioni di Un posto al sole annunciano anche il ritorno a Napoli di Viola, che ha trascorso qualche giorno a Milano con Eugenio. È bene ricordare che il magistrato ha subito un delicato intervento chirurgico al cuore.

Resta quindi aperta la possibilità che sia la stessa Viola a notare un riavvicinamento tra Damiano e la sua ex compagna. Eduardo invece sarà intenzionato a dare una lezione a Peppe, ma Renda, avvertito da Rosa, gli farà cambiare idea. Ci sarà spazio anche per Silvia e Michele, che torneranno a Palazzo Palladini dopo aver trascorso qualche settimana in Nuova Zelanda. Intanto, Roberto si godrà il tempo in famiglia, circondato dall'affetto della piccola Irene.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Rosa e Damiano travolti dalla passione

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, in onda su Rai 3, Rosa e Damiano si sono lasciati travolgere dalla passione. Nel frattempo, Viola è andata a Milano per stare accanto al suo ex marito Eugenio e seguirne il decorso post operatorio.

Renato, invece, ha cercato di limitare l'uso dell'intelligenza artificiale e di coltivare i rapporti con le persone reali. Il signor Poggi ha trascorso qualche ora in compagnia di Luca, spinto da Giulia che gli ha affidato il compito di controllarlo, vista la progressione dell'Alzheimer. Spazio anche alle vicende di Manuela che ha sostenuto l'ultimo esame universitario, ricevendo i complimenti di amici e parenti. Intanto, Pino ha provato inutilmente a far decollare la sua relazione con Rosa, ma le cose non sono andate come sperato.