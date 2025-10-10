Le nuove puntate di Tempesta d'amore in onda su Rete 4 dal 13 al 17 ottobre, nel consueto appuntamento delle 10:45, promettono di tenere i telespettatori con il fiato sospeso. Tra i principali eventi Helene confessa il suo inganno a Tonia, che reagisce cacciando Günther ma non riesce a perdonare Helene. Nel frattempo Christoph viene scarcerato e ritrova l'amore con Alexandra, mentre Tom trama un piano per rapire proprio quest'ultima, portandola in una villa abbandonata. Valentina fa il suo ritorno per una breve visita e si ritrova a soccorrere Tom, ferito nel bosco.

Infine, Vincent propone a Natalie di rinunciare al divorzio, e la coppia decide di festeggiare insieme.

Tom rapisce Alexandra e la porta in una villa abbandonata

Il dramma si intensifica quando Tom, ossessionato da Alexandra, decide di rapirla dopo aver anestetizzato la sua guardia del corpo. Alexandra viene portata in una villa abbandonata, dove cerca disperatamente di convincere Tom a liberarla. Tuttavia quando ogni tentativo sembra vano, la donna sceglie di fingere amore per lui sperando di trovare una via d’uscita. Nel frattempo Christoph, informato del rapimento, è visibilmente preoccupato e riceve il supporto di Werner e Valentina, che cercano di confortarlo mentre la polizia avvia le indagini per ritrovare Alexandra.

Helene soffre la gelosia per Günther e dichiara il suo amore

Le tensioni amorose raggiungono il culmine quando Helene vede Katja e Günther insieme al pianobar, lasciandola in preda alla gelosia. Katja, consapevole dei sentimenti di Günther per Helene, lo incoraggia a dichiararsi. Günther, seguendo il consiglio, confessa il suo amore perduto per Helene, sperando in un futuro insieme. Tuttavia Helene, ancora turbata dalla reazione di Tonia alla sua confessione sul falso matrimonio, si trova a dover affrontare i propri sentimenti in un momento di grande confusione e incertezza.

Valentina torna e soccorre Tom ferito

Il ritorno di Valentina aggiunge un ulteriore elemento di sorpresa alle vicende del Fürstenhof.

La giovane, tornata per una breve vacanza, si imbatte in Tom ferito nel bosco. Senza esitare Valentina lo soccorre, ignara del piano di rapimento che Tom sta orchestrando. Nel frattempo Vincent, sempre più sospettoso riguardo ai segreti che Natalie potrebbe nascondere, cerca di avvicinarsi alla verità mentre Michael si trova deluso dall'incontro tanto atteso con Matteo Wiegmann, che non rispetta le sue aspettative.

Nella puntata precedente di Tempesta d'amore

Nella puntata precedente di Tempesta d'amore andata in onda venerdì 10 ottobre, Hildegard ha tentato di convincere Tom a costituirsi, sperando in una riduzione di pena per lui. La storia di Günther e Tonia ha preso una piega inaspettata quando Tonia ha scoperto il nome di un'altra donna, Tessa, inciso sulla fede nuziale di Günther.

Intanto una situazione comica si è verificata quando il pony di Natalie, Pepe, ha mangiato la nuova borsa di paglia di Ana portando le due a trascorrere una notte alle scuderie. Sullo sfondo Erik e Nicole hanno festeggiato la vittoria al torneo di freccette, scambiandosi uno sguardo che ha lasciato intendere una possibile nuova complicità tra di loro.