Le anticipazioni della puntata di Tradimento, che andrà in onda venerdì 17 ottobre su Canale 5, rivelano che Umit scoprirà che l'uomo misterioso che frequenta Yesim è suo nipote Dundar. La gelosia nei confronti della socia della quale si è follemente innamorato, lo spingeranno a compiere un gesto avventato.

Yesim vede in segreto Dundar

Le anticipazioni della puntata della soap turca Tradimento, che verrà trasmessa su Canale 5 venerdì 17 ottobre in prime time (subito dopo 'La ruota della fortuna' di Gerry Scotti) prendono il via da una scoperta che sconvolgerà Umit.

Il fratello di Guzide, deciso a scoprire chi sia l'uomo che frequenta segretamente Yesim della quale lui si è innamorato, la seguirà. Umit vedrà la socia entrare in un hotel in compagnia di Dundar, colui che crede essere suo nipote. Pervaso da una inarrestabile gelosia, Umit deciderà di avvertire il suo ex cognato Tarik. Sebbene tra Tarik e Yesim non vi siano più rapporti pacifici da tempo, i due sono ancora legalmente sposati, per cui quello della donna costituisce un tradimento.

Guzide, turbata dalle parole dell'ostetrica Camile, che le ha rivelato di aver fatto nascere personalmente Dundar e che lui non può essere suo figlio, si confronterà con Ozan e con la fidata domestica Zeynep.

Umit confessa la verità a Guzide

Nel corso dei nuovi appuntamenti, Umit troverà il coraggio di rivelare a Guzide di essersi innamorato di Yesim, inoltre le racconterà di aver avvertito Tarik della relazione clandestina tra la moglie e Dundar.

Mentre, Kahraman riuscirà ad ottenere nuove rivelazioni da Ilgin, Sezai si recherà dalla figlia Ipek. L'uomo chiederà a quest'ultima di recarsi con lui alla polizia per poter confessare ciò che ha fatto a Serra, provocandone la morte. Ipek in lacrime implorerà il padre di avere pietà di lei.

Riepilogo delle puntate precedenti

Nelle puntate precedenti di Tradimento, Kahraman ha finalmente scoperto tutta la verità sul suo passato. Il marito di Oylum ha sempre creduto di essere stato abbandonato dalla sua madre naturale.

Tuttavia grazie alle lettere di Sezai, Kaharaman è venuto a conoscenza che Kadriye è sua madre e che è stata costretta dalla famiglia di Mualla a non avere alcun tipo di rapporto con lui.

Guzie, invece, è rimasta turbata da una rivelazione inaspettata. Camille, l'ostetrica dell'ospedale, le ha rivelato con certezza che Dundar non può essere figlio suo.