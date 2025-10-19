Nella giornata di domenica 19 ottobre, Ciro Solimeno ha deciso di raccontare la sua verità, senza filtri, in un'intervista esclusiva a Lorenzo Pugnaloni, pubblicata sul sito del blogger. Dopo settimane di silenzi e indiscrezioni, l’ex protagonista di Uomini e Donne ha ripercorso ogni momento della rottura con Martina De Ioannon, svelando dettagli inediti e dolorosi. Ciro ha svelato che Martina, ora, sta frequentando Gianmarco Steri e che i due si sono baciati.

Ciro ha scoperto che Martina e Gianmarco si sono baciati

Ciro ha raccontato di aver ricevuto una chiamata da Martina, durante la quale lei gli ha confessato di essersi vista con Gianmarco e di essersi scambiata un bacio con lui.

Una rivelazione che ha confermato i sospetti di Solimeno, già turbato da alcuni segnali e comportamenti ambigui. "Mi ha detto che non sono andati a letto, ma non le credo", ha dichiarato. Martina avrebbe cercato di giustificarsi, sostenendo di non aver mancato di rispetto a Ciro e di aver agito secondo ciò che sentiva. Ma per l’ex fidanzato, il tempismo e le modalità della confessione lasciano spazio a molte ombre.

Martina criticava Gianmarco quando era con Ciro

Durante la relazione, Martina avrebbe parlato di Gianmarco in termini negativi, descrivendolo come un uomo poco realizzato e lontano dai suoi ideali. "Diceva che era il trentenne che vive ancora con i genitori", ha ricordato Ciro. Eppure, oggi le cose sembrano essere cambiate radicalmente: Martina e Gianmarco si stanno frequentando e sono pronti ad affrontare insieme anche le conseguenze mediatiche.

Ciro, amareggiato, ha sottolineato di non sentirsi tradito, ma di aver ricevuto troppi segnali che ora trovano conferma. "Merito una verità assoluta", ha concluso. Martina e Gianmarco, intanto, non hanno ancora commentato la recente intervista rilasciata da Ciro e non hanno ancora rilasciato alcuna dichiarazione in merito alla loro frequentazione.

Martina ha scelto Ciro a Uomini e Donne

Ciro Solimeno e Martina De Ioannon hanno iniziato la loro storia sotto i riflettori di Uomini e Donne, dove si sono conosciuti e scelti davanti alle telecamere. Martina era arrivata fino alla fine del percorso anche con Gianmarco Steri, che, dopo non essere stato scelto, è diventato tronista e si è fidanzato con Cristina.

La rottura tra Ciro e Martina è avvenuta pochi giorni dopo la fine della relazione tra Gianmarco e Cristina. Martina e Ciro hanno annunciato la fine della loro storia con un post su Instagram, senza alcun confronto diretto e senza rilasciare interviste. Nessuna delle due coppie di ex fidanzati è tornata nel dating show di Maria De Filippi per un eventuale confronto in studio davanti alle telecamere.