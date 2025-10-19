Nella quarta puntata di Ballando con le Stelle, trasmessa il 18 ottobre su Rai 1, si è registrato un nuovo botta e risposta tra Barbara D’Urso e Selvaggia Lucarelli. La giurata ha definito “anonima” la performance della concorrente in coppia con Pasquale La Rocca, mentre la conduttrice ha precisato che il contesto del programma non le consente di esprimersi come in un format di cui è padrona di casa: “Io posso fare intrattenimento se ho un mio show. Questo non è il mio show”.

Botta e risposta tra D'Urso e Lucarelli

Nella quarta puntata di Ballando con le Stelle, Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca hanno presentato un quickstep sulle note di Maria Marì.

Nella clip introduttiva la concorrente ha ricordato alcuni aspetti della sua infanzia e il rapporto complicato con il padre in seguito al trasferimento da Napoli a Milano per motivi di carriera.

Al termine dell’esibizione, Alberto Matano, in qualità di giudice a bordo campo, ha espresso alcune perplessità. Ivan Zazzaroni e Fabio Canino si sono detti soddisfatti della performance, mentre Selvaggia Lucarelli ha osservato: “Sai benissimo che c’era una grande aspettativa su di te, sullo show e sull’intrattenimento”. D’Urso ha preso la parola replicando: “Io posso fare intrattenimento in un mio show, questo non è il mio show. Questo è lo show di Milly Carlucci: qui sono una concorrente che si fa giudicare”.

Nonostante la standing ovation del pubblico, Lucarelli ha ribattuto: “Non facciamo questi giochini, lo puoi raccontare a chi non conosce le dinamiche del programma”.

la donna che sei barbarella pic.twitter.com/hTzN9CrzBR — BagnoTrash 🐦 (@bagnotrash) October 18, 2025

'Sono stata ferma ingiustamente per due anni'

Nel prosieguo del confronto, Barbara D’Urso ha chiesto con chiarezza quale tipo di contributo si attenda da lei il programma. L’ex volto Mediaset ha ricordato di aver accettato di partecipare a Ballando con le Stelle nonostante – a suo dire – i due anni di inattività professionale siano stati ingiustificati: “Sono stata ferma ingiustamente per due anni”.

La conduttrice ha poi sottolineato che nessuno, al di fuori dei diretti interessati, può conoscere l’impatto umano e professionale di quel periodo di stop.

Il parere dei telespettatori

Su X, i telespettatori hanno espresso un loro parere sul confronto-scontro tra D'Urso e Lucarelli.

"Vogliono per forza far dire a Barbara i motivi per cui è stata cacciata da Mediaset, assurdo", ha commentato un utente. Un altro ha difeso la concorrente: "Brava Barbara, non dare adito a queste polemiche". Un altro telespettatore ha commentato: "Niente, Selvaggia Lucarelli viene sempre zittita in modo elegante da D'Urso". Tra gli utenti c'è ance chi ha domandato con sarcasmo: "Scusate ma i concorrenti scendono in pista per ballare o per prendere la scena a Milly Carlucci? Valli a capire i giurati".