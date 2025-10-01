Martina De Ioannon e Ciro Solimeno si sono lasciati. Mercoledì 1° ottobre, attraverso una stories pubblicata su Instagram l'ex tronista di Uomini e Donne ha annunciato la fine della love story: "Pur senza lieto fine, la nostra storia è stata un viaggio intenso". A seguire è arrivato il post dell'ex corteggiatore in cui ha confermato di essere tornato single.

La storia d'amore tra Ciro e Martina, era sbocciata negli studi Elios, durante la scorsa edizione di U&D.

Le parole di Martina De Ioannon

Martina De Ioannon ha pubblicato un post su Instagram in cui ha annunciato la fine della relazione con Ciro Solimeno.

L'ex tronista ha esordito: "Il cuore ci guida in esperienze che, pur non avendo un lieto fine, lasciano un’impronta indelebile". Poi ha aggiunto: "La nostra storia è stata un viaggio intenso, dove il cuore si è lanciato senza riserva, accettando il rischio della caduta per la bellezza dei momenti irripetibili".

Martina ha precisato che le emozioni vissute con Ciro sono state autentiche e rimarranno indelebili.

In seguito alle parole dell'ormai ex fidanzata, anche Ciro Solimeno ha annunciato la rottura, pubblicando su Instagram lo stesso post di Martina

Ciro e Martina mettono fine alla love story ad otto mesi dalla scelta a U&D

La coppia non ha precisato i motivi della rottura. Tuttavia entrambi hanno rivelato che tra loro non è mai mancato il rispetto, e che la decisione di mettere un punto alla storia d'amore è stata legata a dei semplici motivi.

Martina aveva scelto Ciro negli studi Elios di Uomini e Donne circa otto mesi fa, preferendolo a Gianmarco Steri (altro corteggiatore dell'allora tronista). La notizia della rottura tra i due ex protagonisti del dating show condotto da Maria De Filippi ha lasciato un pizzico di amarezza nel cuore dei fan della trasmissione.

La reazione dei fan

Su X, i fan della coppia formata da Martina e Ciro hanno commentato la rottura.

Un utente si è detto dispiaciuto per l'ex corteggiatore: "Mi dispiace molto per Ciro. Da giorni Martina non ha fatto altro che pubblicare storie per far capire che c'era una crisi in corso". Un altro ha aggiunto: "Martina e Ciro sono durati il tempo di fare due copertine di giornale e ciao".

Un ulteriore utente ha commentato: "È finita tra Ciro Solimeno e Martina, ma c'è gente che ancora spera nel loro ritorno di fiamma". Un fan della coppia ha commentato perplesso: "Cosa significa che i motivi della rottura sono molto più semplici di quello che si vuole pensare?". Infine c'è anche chi ha criticato l'ex tronista di U&D: "Martina vive le relazioni in modo adolescenziale".