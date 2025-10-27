Lunedì 27 ottobre si sono svolte le riprese delle nuove puntate di Uomini e Donne in onda prossimamente su Canale 5. Le anticipazioni trapelate in esclusiva su Fanpage rivelano che Agnese ha messo fine alla sua frequentazione con Federico, tornando sui suoi passi e concedendo una nuova possibilità a Roberto. Gemma, invece, ha interrotto la conoscenza con Piero. Nel trono classico si è verificato un colpo di scena: Flavio ha baciato due delle sue corteggiatrici, Nicole e Martina.

Agnese preferisce chiudere le conoscenze e tornare da Roberto

Le anticipazioni delle nuove puntate del dating show di Maria De Filippi rivelano che al centro dello studio si parlerà delle vicende sentimentali di Agnese.

Durante l’ultima registrazione di Uomini e Donne, la dama ha deciso di interrompere alcune delle conoscenze avviate con i cavalieri del parterre over, tra cui Federico Mastrostefano. A quanto pare, Agnese ha scelto di chiudere la frequentazione con l’ex tronista perché lui non sembrerebbe disposto a far evolvere il loro rapporto, dando l’impressione di non volerlo vivere con serietà.

Gemma chiude con Piero

Intanto, in studio si è registrato un epilogo negativo per Gemma Galgani, che ha deciso di interrompere la conoscenza con Piero. Per quanto riguarda il trono classico, è stato dato spazio al percorso di Flavio Ubirti, impegnato nelle esterne con le sue corteggiatrici. Flavio si è lasciato andare durante gli appuntamenti con Martina e Nicole, baciando entrambe.

Sebastiano Mignosa, invece, ha baciato Federica, mentre per Magda è arrivato un nuovo cavaliere.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Isabella ha lasciato Uomini e Donne

Nelle precedenti puntate, Isabella e Christian hanno iniziato a frequentarsi. La relazione tra i due protagonisti del parterre è durata circa un mese, ma le cose non sono andate a buon fine: dopo una discussione, il rapporto si è interrotto bruscamente. Successivamente, Isabella ha rivelato di aver conosciuto una persona al di fuori dello studio, decidendo così di lasciare la trasmissione da sola. Gemma Galgani, invece, non ha superato la decisione di Mario Lenti di chiudere la loro conoscenza, rimanendo profondamente delusa.

La dama torinese ha anche pianto più volte in studio per il cavaliere pugliese, che nel frattempo ha iniziato a frequentare alcune dame del parterre, tra cui Cinzia. Quest’ultima ha avuto una frequentazione altalenante con Rocco, caratterizzata da diversi tira e molla. Spazio anche alle vicende del trono classico, con il primo bacio tra Cristiana e Jackub. Sara, invece, ha iniziato a fare le sue prime esterne con i corteggiatori, tra cui figura anche Marco, ex corteggiatore di Cristiana.