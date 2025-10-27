Le anticipazioni di Fanpage sulla puntata di Uomini e donne che è stata registrata il 27 ottobre, parlano di tanti baci e di conoscenze finite male. Flavio Ubirti, ad esempio, si è scambiato effusioni sia con Martina che con Nicole in esterna, mentre Sebastiano Mignosa si è avvicinato molto a Federica dopo aver chiuso la frequentazione con Magda.

Il tronista indeciso tra due corteggiatrici

Nel corso della registrazione di Uomini e donne di lunedì 27 ottobre si è parlato solo del trono Flavio perché in settimana si è avvicinato a tutte e due le sue corteggiatrici.

Le anticipazioni del web, infatti, svelano che il ragazzo ha baciato sia Martina che Nicole in esterna, ma al momento non sa dire se ha una preferenza.

La scelta dell'ex tentatore, dunque, dovrebbe essere tra le due ragazze che sta frequentando in questo periodo e con le quali si sta scambiando tenerezze davanti alle telecamere.

La volta scorsa Denise si è autoeliminata e Flavio non ha fatto nulla per farle cambiare idea.

Conoscenze finite per Gemma e Agnese

Per quanto riguarda il trono Over, il 27 ottobre in studio si è parlato di Sebastiano e dei baci che si è scambiato con Federica durante la settimana.

La conoscenza tra il cavaliere e Magda, infatti, è terminata e anche lei ha voltato pagina accettando il corteggiamento di un nuovo signore del parterre.

Non è durata molto, inoltre, la frequentazione tra Gemma e Piero: nel corso delle riprese di Uomini e donne di questo lunedì, la dama ha deciso di chiudere perché si è resa conto che non sono fatti per stare insieme.

Anche Agnese ha messo un punto al rapporto con Federico (che andava avanti dall'inizio di quest'edizione) e ha fatto un passo nei confronti di Roberto con la speranza che le cose tra loro possano andare meglio rispetto alla prima volta.

Il 28 ottobre un'altra registrazione

Nella registrazione di Uomini e donne che si è conclusa poco fa, non si è parlato né di Cristiana né di Sara.

Domani, martedì 28 ottobre, il cast si ritroverà di nuovo in studio per altre riprese e molto probabilmente Maria De Filippi si occuperà dei percorsi delle altre due troniste di questa parte della stagione.

Stando alle anticipazioni che circolando sul web, in questa puntata non è stato dato spazio a Mario: dopo un lungo periodo in cui il cavaliere è stato al centro delle dinamiche più interessanti del trono Over, la conduttrice ha spostato la sua attenzione su altri componenti del parterre.

Gemma, ad esempio, è tornata protagonista grazie alla breve conoscenza con Piero: la dama, però, mancava dal centro dello studio da alcune settimane, in particolare da quando Lenti le ha preferito Magda, Cinzia, Marina e Isabella.