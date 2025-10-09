Nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 10, l’amore non è mai solo bianco o nero. E, diciamolo chiaramente: il “matrimonio dell’anno” rischia già di vacillare. Sì, perché i riflettori, almeno in questo inizio di stagione, non sono solo sulle nozze tra Marcello e Adelaide di Sant’Erasmo, ma su ciò che (forse) Marcello prova ancora per Rosa. Non si esclude che Barbieri possa fare chiarezza sui suoi relai sentimenti, abbandonando la contessa sull'altare. Sappiamo che la giornalista Camilli, rimasta a Milano invece di tornare a Bologna, è il tassello che complica tutto.

Una presenza silenziosa ma costante, capace di scardinare la sicurezza di Marcello proprio mentre lui dovrebbe essere l’uomo più felice del mondo.

Il Paradiso delle signore: Marcello ama Rosa?

Nella puntata 18, Marcello e Rosa si ritrovano bloccati durante un viaggio di lavoro. La macchina si ferma, e con lei anche il tempo. Un panino condiviso, una battuta spontanea, uno sguardo di troppo: niente di esplicitamente proibito, eppure… tutto è sospeso. «Penso che tu sia una donna straordinaria», le dice lui. Parole semplici, ma pronunciate con quella dolce esitazione che dice più di mille gesti. E quando Rosa gli chiede se sia felice, Marcello risponde: «Sì, lo sono. Felice di essere qui, senza farmi troppe domande».

Un attimo di verità, o forse una fuga. Ma negli occhi di Barbieri, per un secondo, si legge qualcosa che la Contessa non vorrebbe mai vedere.

Il viaggio si conclude, ma il dubbio resta. Rosa lo saluta con un sorriso malinconico: «È stato bello fermare il tempo, ma dobbiamo tornare alle nostre vite». Parole che suonano come un addio, ma anche come una promessa taciuta. E Marcello, con quello sguardo sospeso tra colpa e nostalgia, sembra capire che forse non è pronto a dire “sì”.

Perché chi è davvero innamorato non guarda indietro. Eppure lui lo fa.

Adelaide scoprirà il tradimento?

Il volto di Pietro Masotti nell’ultima scena dice tutto: indecisione, paura, forse rimpianto. Sposarsi con Adelaide è il coronamento di un sogno sociale, ma anche il passo più impegnativo della sua vita.

Chi ama davvero, si sa, trema prima dell’altare — ma nel caso di Marcello, la tremarella sembra nascondere molto più di un semplice nervosismo. La contessa non sa che alle sue spalle qualcuno trama, ed è Guarnieri.

Non è detto che Adelaide scopra il tradimento di Marcello e ci immaginiamo che arrivi al giorno del suo matrimonio bella come non mai, pronta a vivere il sogno d'amore con Barbieri. Marcello, che sappiamo essere impulsivo, potrebbe capire solo in quel momento di star commettendo un errore fatale e dunque abbandonare la contessa sull'altare. Un'umiliazione che, ovviamente, lei non gli perdonerebbe mai e poi mai. La sensazione è che l’intesa tra Marcello e Rosa sia troppo profonda per essere solo amicizia.