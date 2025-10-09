Nei nuovi episodi di Forbidden Fruit, Zehra (Şafak Pekdemir) divorzierà da Kemal Karaca (Sarp Can Köroğlu) dopo essere rimasta delusa dal suo comportamento.

Yildiz tende una trappola a Kemal

Pur essendosi sposato con Zehra, Kemal tenterà di riconquistare l'ex moglie Yildiz (Eda Ece). A lungo andare, quest'ultima non sopporterà il corteggiamento dell'ex, al punto da chiedere a Emir (Serkan Rutkay Ayıköz) di aiutarla a pianificare una trappola. In particolare, Yildiz ingannerà Kemal facendogli credere di voler lasciare il marito Halit (Talat Bulut) per tornare con lui.

A quel punto, Yildiz inviterà Kemal a raggiungerla in una camera d'albergo in presenza di Caner, il quale non perderà tempo per mettere al corrente la sorella Ender. Non appena quest'ultima arriverà nell'hotel insieme ad Halit e Zehra, Yildiz uscirà dalla stanza di Kemal e farà entrare al posto suo un'altra ragazza, per farlo accusare di tradimento dalla moglie.

Purtroppo la situazione si ritorcerà contro Yildiz, visto che Ender dimostrerà ad Halit che sua moglie si trovava nell'albergo grazie ai filmati di videosorveglianza. Tuttavia, Yildiz si difenderà, facendo credere ad Halit che aveva incontrato un conoscente in comune nell'hotel.

Kemal lascia Istanbul, Zehra disperata

Kemal invece chiederà alla moglie Zehra di andare a vivere con lui lontano da Istanbul, dopo averle assicurato di non averla tradita, ma che si è trattato di complotto organizzato da Yildiz.

In seguito, quest'ultima rivelerà a Zehra che Kemal ha perso tutto il suo patrimonio, a causa di un investimento sbagliato.

Su ordine del padre Halit, Zehra metterà fine al suo matrimonio con Kemal firmando i documenti del divorzio. A quel punto, quest'ultimo non avrà altra scelta oltre a quella di partire, rendendo felice Yildiz, invece Zehra precipiterà nello sconforto, per essere stata di nuovo sfortunata in amore.

Zehra è stata sposata anche con Sinan

Dopo essere stato picchiato dagli uomini di Halit a causa della tresca con Ender, Sinan ha fatto perdere le sue tracce. In seguito, quest'ultimo ha approfittato dell'occasione per tornare a Istanbul, quando Zehra ha accettato di aprire una clinica estetica con lui.

I due sono diventati sempre più intimi, fino ad arrivare a sposarsi in segreto. Ben presto, il loro matrimonio è entrato in crisi a causa di Ender. Nello specifico, Sinan ancora innamorato di Ender, le ha promesso che avrebbe divorziato da Zehra per rifarsi una nuova vita all'estero con lei. Dopo aver accettato di fuggire con il suo amante, Ender ha rivelato a Zehra l'intenzione di suo marito di partire con un'altra donna. La reazione di Zehra è stata durissima e ha divorziato da Sinan.