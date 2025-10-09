Domenica scorsa molti fan di Amici si sono lamentati della lentezza con la quale gli allievi hanno scelto chi mandare in sfida, e già nella puntata successiva il meccanismo è stato modificato. Le anticipazioni che sono trapelate dalla registrazione del 9 ottobre, svelano che i titolari hanno votato in modo palese, quindi a voce, e non più tramite bigliettini anonimi.

La modifica al meccanismo dopo una settimana

Al termine della registrazione della terza puntata di Amici, quattro allievi hanno indossato la maglia rossa: i cantanti Michelle e Opi, i ballerini Alex e Alessio.

Il meccanismo di quest'anno prevede che in sfida ci vadano gli ultimi in classifica nelle gare della settimana e i più votati dai compagni tra i penultimi e i terzultimi.

La volta scorsa ci sono voluti circa dieci minuti per permettere a tutti i titolari di votare segretamente (tramite bigliettini anonimi), e sul web c'è chi si è lamentato per la lunga attesa.

Il 9 ottobre, dunque, i ragazzi sono stati chiamati a scegliere chi mandare a rischio eliminazione in modo palese: la produzione ha deciso di eliminare le votazioni scritte e di introdurre quelle a voce.

🔴 Si passa alle votazioni palesi per chi mandare in sfida tra i ragazzi al penultimo e terzultimo posto in classifica 🔴#Amici25 — 𝗚𝗢𝗦𝗦𝗜𝗣 𝘁𝘃 (@gossiptv__) October 9, 2025

Le scelte dei titolari della classe

Le anticipazioni della puntata di Amici che è stata registrata il 9 ottobre, ma che andrà in onda domenica 12, svelano che Opi e Alex sono andati in sfida di default perché erano ultimi in classifica dopo le gare che sono state giudicate da Gigi D'Alessio e da Oriella Dorella.

I talenti che si sono posizionati nelle parti alte della classifica, poi, hanno dovuto dire a voce chi volevano mandare a rischio eliminazione: Pierpaolo ha avuto la meglio su Alessio nel ballo, Frasa è stato preferito a Michelle nel canto.

Opi polemizza con Lorella Cuccarini

In studio c'è stato anche un piccolo momento di tensione, e il protagonista è stato il cantautore Opi.

Quando ha saputo che era ultimo in classifica, e che quindi avrebbe dovuto indossare la maglia rossa della sfida, l'allievo di Amici si è avvicinato alle cattedre dei professori e ha un po' polemizzato con Lorella Cuccarini.

Il talento che è nella squadra di Anna Pettinelli, infatti, non ha gradito un commento che la showgirl ha fatto dopo la sua esibizione, ovvero che avrebbe usato una voce graffiata in modo volontario per colpire il giudice Gigi D'Alessio e l'ha fatto presente con fare deciso.

Tommaso, infine, ha eseguito il compito che gli aveva assegnato Emanuel Lo durante la settimana e ha convinto solo due terzi della commissione: il docente di hip-hop non ha apprezzato la performance dell'alunno, mentre la maestra Celentano e Veronica Peparini l'hanno valutata più che sufficiente.